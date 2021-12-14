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IMF'den İngiltere'ye Omicron'a karşı planlama tavsiyesi Açıklaması - Son Dakika

IMF'den İngiltere'ye Omicron'a karşı planlama tavsiyesi Açıklaması

14.12.2021 17:17
IMF'den İngiltere'ye Omicron'a karşı planlama tavsiyesi Açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiliz hükümetine Omicron varyantının hızlı yayılması halinde ekonominin kısmen yeniden kapanması olasılığı nedeniyle acil durum planı yapması tavsiyesinde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiliz hükümetine Omicron varyantının hızlı yayılması halinde ekonominin kısmen yeniden kapanması olasılığı nedeniyle acil durum planı yapması tavsiyesinde bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularının paylaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, Omicron'un hızla yayılmasının, salgınla geçen oldukça zorlu bir yılın ardından İngiliz ekonomisi için yeni riskler oluşturduğu belirtilerek, "Yaygın ve zorunlu olarak kapatma gerektiren şiddetli bir Kovid-19 dalgasının yaşanması durumunda yetkililer, daha önceki başarılı ve istisnai programlardan bir kısmını yeniden uygulamaya sokmaya hazır olmalıdır. Örneğin, maaş destek programı, en savunmasız hanelere ve küçük işletmelere yönelik destekler gibi..." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olası bir kapanma halinde verilecek kamu destek ve teşviklerinin giderek azaltılması ve sonlandırılmasına ilişkin planlamaya ise dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

İngiliz ekonomisinin salgının etkilerine bu zamana kadar koordineli ve geniş kapsamlı bir politikayla etkileyici bir şekilde direnç gösterdiği belirtilen açıklamada, devam eden salgın ve geride bıraktığı davranışsal değişimlerin etkilerinin çok hızlı bir şekilde değişmeyeceğinin açık olduğu vurgulandı.

İngiliz ekonomisinin 2021 sonunda yüzde 6,8, 2022 sonunda ise yüzde 5 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ülkede enflasyonun gelecek yıl yüzde 5,5 seviyesine yükselmesinin beklendiği, hükümetin enflasyonu kontrol altında tutması gerektiği kaydedildi.

"Önümüzdeki dönemde riskler önemli"

Açıklamada, "Önümüzdeki dönemde riskler önemli. Yakın vadede daha yüksek enflasyon riski var ancak 2 ila 3 yıl sonrasında (politika müdahaleleri enflasyonu geri çekeceği için) risk daha çok düşük büyümeye kayıyor." denildi.

Söz konusu baz senaryonun ileride ortaya çıkabilecek koşullara göre değişebileceği belirtilen açıklamada, "Dış gelişmeler (küresel finansal koşulların hızlı bir şekilde sıkılaşması, küresel yavaşlama veya İngiltere-AB ilişkilerinde devam eden sürtüşmeler gibi) bunu etkileyebilir. Ancak en büyük risk, yeni Kovid-19 dalgaları ve getirdiği belirsizlik." ifadeleri kullanıldı.

"İleride daha fazla (olumsuz) etkinin görülmesini öngörüyoruz"

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, değerlendirmeye ilişkin çevrim içi düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AB ile ticaretin önemli ölçüde düştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelecek yılın başında İngiltere'de gümrük kontrolleri başlatılacağı için ileride daha fazla (olumsuz) etkinin görülmesini öngörüyoruz. Tam kapanma veya bu tür bir kapanmanın gerektirdiği türden politika desteğine geri dönüş ihtiyacının oluşmasını beklemiyoruz. Özellikle temas yoğun hizmetleri etkileyen daha kısıtlayıcı önlemlere ihtiyaç duyulursa politika desteğinin buna göre kalibre edilmesi gerekecektir."

Georgieva, İngiliz ekonomisinin gerekli desteği sağlayabilecek mali alanı olduğunu belirterek, "(İngiliz hükümeti için) Bu bir zorunluluk haline gelirse uygun eylemin yapılacağından şüphem yok." dedi.

Uluslararası Para Fonu, England, Omicron, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF'den İngiltere'ye Omicron'a karşı planlama tavsiyesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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