IMF'den küresel ekonomik büyüme tahmininin düşürülebileceği sinyali - Son Dakika
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IMF'den küresel ekonomik büyüme tahmininin düşürülebileceği sinyali

09.06.2022 19:27
IMF'den küresel ekonomik büyüme tahmininin düşürülebileceği sinyali

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, fonun bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisinde bir kez daha aşağı yönlü revizyona gidilmesinin beklendiğini ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, fonun bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisinde bir kez daha aşağı yönlü revizyona gidilmesinin beklendiğini ifade etti.

Rice, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomik büyümenin yavaşlama eğiliminde olduğunu ve bazı ülkelerin resesyonla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Sözcü Rice, fonun bu yıla ilişkin yüzde 3,6'lık büyüme tahmininin temmuzda aşağı yönlü revize edilmesinin beklendiğini kaydetti.

IMF Sözcüsünün açıklamaları, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürmelerinin ardından geldi.

Dünya Bankası, 7 Haziran'da yayımladığı raporunda, Kovid-19 salgını ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a çekmiş ve stagflasyon riskinin arttığı uyarısında bulunmuştu.

OECD de dün açıkladığı raporunda, daha önce yüzde 4,5 olarak açıklanan küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'e indirmişti.

IMF, ilk olarak ocakta yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9'dan 4,4'e düşürmüştü.

Fon, nisanda yayımladığı son raporda ise Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya indirmişti.

Raporda, Ukrayna'daki savaşın maliyetli bir insani krizi tetiklediği, çatışmadan kaynaklanan ekonomik hasarın 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya katkıda bulunacağı aktarılmıştı.

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporu güncellemesini temmuzda yayımlaması bekleniyor.

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Ukrayna savaşı: Dünya Bankası 'Stagflasyon riski arttı' diyerek küresel resesyon uyarısı yaptı Ukrayna savaşı: Dünya Bankası 'Stagflasyon riski arttı' diyerek küresel resesyon uyarısı yaptı Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
Kaynak: AA

Dünya Bankası, Ukrayna, Sözcü, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF'den küresel ekonomik büyüme tahmininin düşürülebileceği sinyali - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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