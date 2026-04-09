IMF'den Sri Lanka'ya 700 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
IMF'den Sri Lanka'ya 700 Milyon Dolar Destek

09.04.2026 12:11
IMF, Sri Lanka'ya 700 milyon dolarlık finansman sağlayacak, ekonomik reformları destekleyecek.

Uluslararası Para Fonu (IMF), tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'ya, yaklaşık 700 milyon dolar finansman sağlayacak.

IMF'den, Sri Lanka'ya yapılan ziyarette ülke yetkilileriyle varılan ön anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, anlaşmanın Sri Lanka'ya yönelik Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) programı kapsamında Beşinci ve Altıncı Teftiş sürecinin tamamlanmasına ilişkin ekonomik politikaları içerdiği belirtildi.

Teftişin ve anlaşmanın IMF Yönetim Kurulu tarafından onaylanması halinde Sri Lanka'nın yaklaşık 700 milyon dolar finansmana erişim sağlayacağı kaydedilen açıklamada, Sri Lanka yetkililerinin yaptığı ekonomik reformların kalkınma sürecini desteklediği ifade edildi.

Sri Lanka'nın, ülkede daha önce etkili olan kasırga nedeniyle daha hızlı toparlanması gerektiği belirtilen açıklamada, ülkenin Orta Doğu'daki gerilimden de olumsuz etkilenebileceği ifade edildi. Ülkenin makroekonomik istikrarın korunmasının önemli olduğu vurgulandı.

Sri Lanka ekonomik krizi

Sri Lanka, Nisan 2022'de 83 milyar doları aşan borç yükü nedeniyle temerrüde düşmüş; gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı ile elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Kriz, protestolara yol açmış ve dönemin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa istifa ederek ülkeden ayrılmıştı.

Ülke, 2023'te IMF ile 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketi anlaşması imzalamış ve borç yapılandırma sürecini tamamladığını açıklamıştı.

Sri Lanka yönetimi yaklaşık 17 milyar dolarlık borç servis yükünde hafifleme sağlamayı hedefliyor.

Son Dakika Ekonomi IMF'den Sri Lanka'ya 700 Milyon Dolar Destek - Son Dakika

SON DAKİKA: IMF'den Sri Lanka'ya 700 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
