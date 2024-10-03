IMF: Orta Doğu'daki Çatışmalar Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

IMF: Orta Doğu'daki Çatışmalar Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor

IMF Sözcüsü Kozack, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik riskleri artırdığına dikkat çekti.

03.10.2024 19:16
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da tırmanma olasılığının riskleri ve belirsizliği artırdığını, bölge ve ötesi için önemli ekonomik sonuçları olabileceğini ifade etti.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki tüm çatışmaların sona ermesi çağrılarını yineleyen Kozack, Orta Doğu'daki çatışmanın son dönemde yoğunlaşmasını büyük bir endişeyle yakından izlediklerini söyledi.

Kozack, "Çatışmanın daha da tırmanma olasılığı riskleri ve belirsizliği artırıyor, bölge ve ötesinde önemli ekonomik sonuçları olabilir. Son gelişmelerle ilgili olarak ekonomik etkilerinden bahsetmek için henüz çok erken, ancak ekonominin çatışmanın merkezinde olduğunu biliyoruz." dedi.

Bölgedeki çatışmalardan Batı Şeria, Gazze, Lübnan ve İsrail'in ağır darbe aldığına işaret eden Kozack, yaklaşık bir yıllık çatışmanın Batı Şeria ve Gazze ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu aktardı.

"Gazze'de sivil halk çok kötü sosyoekonomik koşullarla karşı karşıya"

Kozack, "Gazze'de sivil halk, çok kötü sosyoekonomik koşullar, insani kriz ve yetersiz yardım dağıtımıyla karşı karşıya." diye konuştu.

Batı Şeria'da halihazırda kötü olan beklentilerin daha da kötüleştiğini ve öncü resmi verilerin bu yılın ilk yarısında gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) yüzde 25'lik bir düşüş olduğunu gösterdiğini belirten Kozack, yoğunlaşan çatışmaların Lübnan'da da ülkenin halihazırda kırılgan olan makroekonomik ve sosyal durumunu daha da kötüleştirdiğini anlattı.

İsrail'de de çatışmanın başladığı geçen yılın son çeyreğinde GSYH'nin yaklaşık yüzde 20 daraldığını ve bu yılın ilk yarısında kısmi bir toparlanma görüldüğünü belirten Kozack, bölge ekonomilerine ilişkin güncel projeksiyonların IMF- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları zamanı yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile bölgesel ekonomik görünüm raporlarında paylaşılacağını aktardı.

"Fed uygun bir şekilde hareket ediyor"

ABD ekonomisine de değinen Kozack, ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) eylemleri sonucu düştüğünü kaydetti.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini belirten Kozack, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu yılın sonunda yüzde 2,5 ve gelecek yılın ortalarında yüzde 2 olmasının beklendiğini aktardı. Kozack, "Para politikası eylemleri açısından Fed uygun bir şekilde hareket ediyor." dedi.

Risk dengesi değiştiğinden Fed'in gevşeme sürecini başlattığını anımsatan Kozack, bankaya veriye dayalı şekilde kararları toplantıdan toplantıya alma yaklaşımını sürdürmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan ABD'nin doğu yakasındaki limanlarda çalışan işçilerin grevine ilişkin de değerlendirmede bulunan Kozack, gelişmeleri dikkatli şekilde izlediklerini, tedarik zincirlerinin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak ve dünyanın diğer bölgelerine etkisini en aza indirmek için mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varılmasını umduklarını ifade etti.

BoJ'ye veri odaklı olmaya devam etme tavsiyesi

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) da para politikasının ve para politikası araç setinin normalleştirilmesine yönelik önemli adımlar attığına değinen Kozack, bu değişikliklerin Japonya'daki enflasyonun ve enflasyon beklentilerini yüzde 2 hedefinde çıpalanmasına yardımcı olacağını aktardı.

Kozack, BoJ'a da veri odaklı olmaya devam etmesi ve enflasyon tahminleriyle uyumlu olarak faiz oranlarını kademeli olarak artırması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Batı Şeria, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF: Orta Doğu'daki Çatışmalar Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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