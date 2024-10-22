IMF Türkiye'nin Büyüme Tahminini Düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

IMF Türkiye'nin Büyüme Tahminini Düşürdü

IMF, Türkiye'nin 2024 ve 2025 büyüme tahminlerini düşürdü; 2024'te %3, 2025'te %2,7 bekleniyor.

22.10.2024 18:14
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(ANKARA) - IMF'nin yayımladığı "Global Ekonomik Görünüm Raporu"nda, Türkiye için 2024 ve 2025 yılına ilişkin ekonomik büyüme tahmini düşürüldü. Raporda, Türkiye'nin 2024'teki büyüme tahmini yüzde 3,6'dan yüzde 3'e indirilirken, 2025'te yüzde 2,7 olması öngörüldü.

IMF, Global Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Politika Değişikliği, Artan Tehditler" başlığıyla yayımladı.

IMF'nin yayınladığı raporda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri düşürüldü. Türkiye'nin 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,6'dan yüzde 3'e indirildiği raporda, "Türkiye'de büyümenin 2023'te yüzde 5,1'den 2025'te yüzde 2,7'ye yavaşlaması beklenmektedir. 2023'ün ortalarından itibaren para ve maliye politikalarında sıkılaştırmaya gidilmesi bu yavaşlamaya neden olmuştur" ifadelerine yer verildi.

IMF, Türkiye'nin 2029 yılında yüzde 3,9 oranında büyümesini beklerken, Türkiye'nin, Avrupa'da gelişmekte olan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Avrupa'da gelişmekte olan ülkelerin olduğu grubun büyüme tahmini 2024 yılı için yüzde 3,2 iken, 2025 yüzde 2,2 ve 2029 için de 2,5 oldu.

IMF'nin dünyada küresel büyüme tahmini yaptığı rapora göre, 2024 yılında yüzde 3,2 seviyesindeyken, 2025 için büyüme tahmini yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indirildi.

Küresel enflasyonun 2024'te yüzde 5,8 iken, 2025'te ise yüzde 4,3 olması bekleniyor. IMF, 5 yıl sonrası için küresel büyüme tahminini 3,1 olarak açıkladı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF Türkiye'nin Büyüme Tahminini Düşürdü - Son Dakika

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