IMF, Ukrayna'ya ekonomik reformları desteklemek için yeni bir güven fonu oluşturdu - Son Dakika
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Ekonomi

IMF, Ukrayna'ya ekonomik reformları desteklemek için yeni bir güven fonu oluşturdu

IMF, Ukrayna\'ya ekonomik reformları desteklemek için yeni bir güven fonu oluşturdu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna hükümetinin ekonomik reform gündemini desteklemek amacıyla teknik yardım ve eğitimin artırılması için kaynak sağlayacak yeni bir güven fonunun oluşturulduğunu duyurdu. Ukrayna Kapasite Geliştirme Fonu (UCDF) olarak adlandırılan bu fon, mali reformlar, para politikası, mali sektör politikaları, mali bütünlüğün güçlendirilmesi ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda ülkeye özel eğitim ve teknik yardımlar sağlayacak. İlk çalışma planının 27,5 milyon dolar tutarında olduğu ve 65 milyon dolarlık hedefe ulaşılmasının beklendiği belirtilirken, mevcut kaynakların Hollanda, Slovakya, Letonya, Japonya ve Litvanya tarafından sağlandığı ve IMF'nin kapasite geliştirme operasyonlarının karşılanmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

13.02.2024 21:29
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna hükümetinin ekonomik reform gündemini desteklemek amacıyla teknik yardım ve eğitimin artırılması için kaynak sağlayacak yeni bir güven fonunun oluşturulduğunu duyurdu.

IMF'den yapılan açıklamada, Ukrayna Kapasite Geliştirme Fonu'nun (UCDF) resmi olarak başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, yeni güven fonunun Ukrayna hükümetinin ekonomik reform gündemini desteklemek amacıyla teknik yardım ve eğitimin artırılması için önemli kaynaklar sağlayacağı belirtildi.

Fonun çalışma planının yetkililerin ekonomik ve mali reform gündeminin temel alanlarına odaklandığı kaydedilen açıklamada, bunların mali reformları, para politikasını, mali sektör politikalarını, mali bütünlüğün güçlendirilmesi ve yolsuzlukla mücadeleyi, veri derleme ve dağıtımının güçlendirilmesini ve makroekonomik çerçevelere ilişkin ülkeye özel eğitim ve teknik yardımları içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, ilk çalışma planının 27,5 milyon dolar tutarında olduğu, 65 milyon dolarlık hedefe ulaşılmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca, 16,5 milyon dolar tutarındaki mevcut kaynağın Hollanda, Slovakya, Letonya, Japonya ve Litvanya tarafından sağlandığı aktarılan açıklamada, bu kaynakların 5 yıllık süre boyunca IMF'nin kapasite geliştirme operasyonlarının karşılanmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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