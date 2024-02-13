IMF, Ukrayna\'ya ekonomik reformları desteklemek için yeni bir güven fonu oluşturdu

Ekonomi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna hükümetinin ekonomik reform gündemini desteklemek amacıyla teknik yardım ve eğitimin artırılması için kaynak sağlayacak yeni bir güven fonunun oluşturulduğunu duyurdu.

IMF'den yapılan açıklamada, Ukrayna Kapasite Geliştirme Fonu'nun (UCDF) resmi olarak başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, yeni güven fonunun Ukrayna hükümetinin ekonomik reform gündemini desteklemek amacıyla teknik yardım ve eğitimin artırılması için önemli kaynaklar sağlayacağı belirtildi.

Fonun çalışma planının yetkililerin ekonomik ve mali reform gündeminin temel alanlarına odaklandığı kaydedilen açıklamada, bunların mali reformları, para politikasını, mali sektör politikalarını, mali bütünlüğün güçlendirilmesi ve yolsuzlukla mücadeleyi, veri derleme ve dağıtımının güçlendirilmesini ve makroekonomik çerçevelere ilişkin ülkeye özel eğitim ve teknik yardımları içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, ilk çalışma planının 27,5 milyon dolar tutarında olduğu, 65 milyon dolarlık hedefe ulaşılmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca, 16,5 milyon dolar tutarındaki mevcut kaynağın Hollanda, Slovakya, Letonya, Japonya ve Litvanya tarafından sağlandığı aktarılan açıklamada, bu kaynakların 5 yıllık süre boyunca IMF'nin kapasite geliştirme operasyonlarının karşılanmasına yardımcı olacağı kaydedildi.