IMF ve Dünya Bankası 2029 Toplantısını BAE'de Yapacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu, 2029 Yıllık Toplantılarının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenleneceğini duyurdu.

IMF ve Dünya Bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, iki kurumun guvernörler kurulları tarafından gerçekleştirilen oylama sonucunda, Ekim 2029'daki yıllık toplantıların Abu Dabi'de yapılmasına karar verildi.

Yıllık Toplantılar BAE'de en son 2003'te, Dubai'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.

Merkez bankacılarını, maliye ve kalkınma bakanlarını, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum, medya ve akademi dünyasından paydaşları bir araya getiren Yıllık Toplantılarda, küresel finansal istikrar, istihdam yaratma ve yoksullukla mücadele gibi küresel ekonominin en öncelikli gündem maddeleri ele alınıyor.

Yıllık Toplantılar geleneksel olarak art arda iki yıl kurumların Washington'daki genel merkezlerinde, her üç yılda bir ise üye ülkelerden birinde düzenleniyor.

Bu kapsamda, 2026 Yıllık Toplantıları, ekim ayında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek.

BAE'nin 2029'daki toplantılara ev sahipliği yapması için resmi imza töreninin de Bangkok'taki bu buluşmada yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 00:38:01. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.