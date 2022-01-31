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IMF ve Dünya Bankası, Fas'taki yıllık toplantı planını 2023'e erteledi - Son Dakika

IMF ve Dünya Bankası, Fas'taki yıllık toplantı planını 2023'e erteledi

31.01.2022 20:39
IMF ve Dünya Bankası, Fas'taki yıllık toplantı planını 2023'e erteledi

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, bu yıl ekimde Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenmesi planlanan yıllık toplantıların, Kovid-19 salgınıyla ilgili devam eden belirsizlik nedeniyle Washington'da yapılacağını, gelecek yılki toplantıların ise Marakeş'te düzenleneceğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, bu yıl ekimde Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenmesi planlanan yıllık toplantıların, Kovid-19 salgınıyla ilgili devam eden belirsizlik nedeniyle Washington'da yapılacağını, gelecek yılki toplantıların ise Marakeş'te düzenleneceğini bildirdi.

İki kurumdan yapılan ortak açıklamada, Fas'taki yıllık toplantı planının 2023'e ertelendiği aktarıldı.

Açıklamada, Fas ile yapılan istişareler sonucu bu yıl ekimde Marakeş'te yapılması planlanan yıllık toplantıların Kovid-19 salgınıyla ilgili devam eden belirsizlikler nedeniyle Washington'da düzenleneceği kaydedildi.

Her yıl ekimde gerçekleştirilen yıllık toplantılar her üç yılda bir IMF ve Dünya Bankasının merkezlerinin bulunduğu Washington'ın dışında yapılıyor.

Gelecek yıl Fas'ta yapılacak IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nın, 2018'de Endonezya'da, 2015'te Peru'da, 2012'de Japonya'da ve 2009'da Türkiye'de yapıldığı kayıtlarda yer alıyor.

IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları, üye ülkelerin maliye bakanlarını, merkez bankası başkanlarını, özel sektör yöneticilerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve medya mensuplarını küresel önem taşıyan meseleleri tartışmak üzere bir araya getiriyor.

Kovid-19 salgının başlamasından bu yana yıllık toplantılarını sanal olarak düzenleyen iki kurum, geçen yıl ekim ayında gerçekleşen toplantıda bazı etkinlikleri yüz yüze gerçekleştirmişti.

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Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Washington, Fas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF ve Dünya Bankası, Fas'taki yıllık toplantı planını 2023'e erteledi - Son Dakika Ekonomi


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