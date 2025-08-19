İnavitas, Siemens'ten 1200 Enerji Cihazı Satın Aldı - Son Dakika
Ekonomi

İnavitas, Siemens'ten 1200 Enerji Cihazı Satın Aldı

19.08.2025 11:25
İnavitas, Siemens Türkiye'den 1200 Sicam Q100 cihazı alarak enerji yönetiminde önemli bir adım attı.

Elektrik üretiminden son kullanıcıya kadar uçtan uca enerji yönetimi çözümleri sunan İnavitas, Siemens Türkiye'den toplam 1200 adet Sicam Q100 Enerji Kalitesi Cihazı satın aldı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, enerji izleme ve yönetim sistemleri alanında geliştirdiği teknolojilerle öne çıkan İnavitas Enerji AŞ, Siemens Türkiye ve Siemens Finansal Hizmetler (Siemens Leasing) ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde önemli bir yatırım sürecini başarıyla hayata geçirdi.

Kurulduğu 2012'den bu yana elektrik üretiminden son kullanıcıya kadar uçtan uca enerji yönetimi çözümleri sunan İnavitas, Siemens Türkiye'den toplam 1200 adet Sicam Q100 Enerji Kalitesi Cihazı satın aldı.

Yatırımın finansmanı ise Siemens Finansal Hizmetler tarafından sağlanan leasing modeliyle gerçekleştirildi. Bu cihazlar, enerjinin izlenmesi, analizi ve yönetiminde yüksek hassasiyet sağlayan gelişmiş sistemlerin temel bileşenlerini oluşturuyor.

Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre, cihazların tedariki için ödeme Siemens Leasing tarafından doğrudan gerçekleştirildi. İnavitas ise bu bedeli eşit taksitlerle, proje süresine yayılarak Siemens Leasing'e geri ödeyecek. Bu model, İnavitas'ın son kullanıcı için yürüttüğü projeler kapsamında oluşan hak edişlerle uyumlu olarak çalışıyor ve şirketin nakit akışını süreç boyunca koruma altına alıyor.

Özellikle mühendislik, satın alma ve inşaat firmalarının kısa vadeli projelerde karşılaştığı nakit akışı dengesizliğine çözüm sunan bu finansman modeli, leasing kira ödemelerinin proje tamamlanmadan bitirilmesine olanak sağlıyor. Böylece, projenin devreye alınma süreci kesintisiz şekilde tamamlanabiliyor.

Siemens'in sağladığı entegre kısa vadeli finansman çözümü, sanayicilerin ve hizmet sağlayıcı firmaların yatırımlarını ertelemeden hayata geçirebilmesine imkan tanıyor. Bu iş modeli, hem teknolojik gelişimi destekliyor hem de sektördeki firmaların finansal esnekliğini artırıyor.

Kaynak: AA

