İnci Kefali Av Sezonu Açıldı - Son Dakika
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İnci Kefali Av Sezonu Açıldı

İnci Kefali Av Sezonu Açıldı
20.07.2026 17:28
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Van Gölü'nde inci kefali av yasağı sona erdi, balıklar dükkânlarda yerini aldı. Fiyat 150 lira.

Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan inci kefali, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağının sona ermesiyle birlikte yeniden balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı.

Üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalini korumak amacıyla her yıl uygulanan av yasağının 5 gün önce sona ermesinin ardından balıkçılar av sezonuna başladı. Sıcak hava nedeniyle kapalı alanlarda ve buz içerisinde muhafaza edilen inci kefali, kilogramı 150 liradan satışa sunuluyor.

İHA muhabirine konuşan balıkçı Devrim Demir, av yasağının sona ermesiyle birlikte satışların yeniden başladığını belirtti. Bu yıl yağışların yeterli olması sayesinde inci kefalinin göç sürecini sorunsuz tamamladığını ifade eden Demir, başarılı denetimlerin balığın boyuna da olumlu yansıdığını söyledi.

Geçmiş yıllarda 1 kilogramın yaklaşık 12 adet balıktan oluştuğunu dile getiren Demir, "Şimdi ise 6 adet balık 1 kilogram geliyor. Bu sezon hem boyut hem de lezzet açısından oldukça güzel. İnsanlar balığı daha çok kış aylarında tüketiyor ancak yazın da balık tüketilmesi gerekiyor" dedi.

Geçmiş yıllarda yasak döneminde kaçak avlanan inci kefalinin kentin işlek noktalarında satıldığını hatırlatan Demir, etkin denetimler sayesinde bu görüntülerin büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtti.

İnci kefalinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kilogramının 150 liradan satıldığını belirten Demir, av miktarının artması halinde fiyatlarda düşüş yaşanabileceğini kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Van Gölü, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnci Kefali Av Sezonu Açıldı - Son Dakika

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