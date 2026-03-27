İnciraltı'nda Sağlık Turizmi Vadisi Mümkün

27.03.2026 13:24
İZTO Başkanı, İnciraltı'nın sağlık turizmi için stratejik dönüşüm projesi olabileceğini belirtti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, turizm merkez statüsü kaldırılan İnciraltı bölgesinde "Sağlık Turizmi Vadisi" modelinin oluşturulabileceğini söyledi.

İzmir'de düzenlenen Sağlık Turizmi Ege Bölge Toplantısı'nda, Ege Bölgesi ve İzmir'in sağlık turizmi potansiyeli ile bu alana yönelik kamu stratejileri ele alındı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi ile İZTO işbirliğinde düzenlenen program İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, programın açılışında, kentin sağlık turizmindeki çeşitliliği ve potansiyelinin dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi.

Sağlık turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılması için ortak bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Tugay, "İzmir'in tanıtımı için çaba içinde olmamız gerekiyor. İzmir'i bütün dünyayı en iyi şekilde misafir edecek şekilde hazırlamamız gerekiyor. Herkesin masada olduğu çalışma ortamlarına ihtiyacımız var." dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise sağlık turizminin dünyada hızla büyüyen ve rekabetin giderek derinleştiği stratejik bir alan haline geldiğini anımsattı.

Türkiye'nin son yıllarda sağlık turizmi pazarında önemli bir yükseliş yakaladığını belirten Özgener, "İzmir, medikal turizmde, estetik operasyonlar, saç ekimi ve diş tedavileri gibi alanlarda Avrupa'dan hasta çekebilen bir şehir. Termal turizmde sadece mevcut kapasitemizle değil, henüz tam anlamıyla değerlendirilmemiş büyük bir zenginlikle öne çıkıyoruz. Sağlıklı yaşam ve üçüncü yaş turizminde kentimizin iklimi, yaşam kalitesi ve güvenli şehir yapısı özellikle uzun süreli konaklama ve tedavi süreçleri için önemli bir avantaj sağlıyor." diye konuştu.

Özgener, İzmir'in, sağlık turizmi açısından nitelikli insan kaynağı ve işbirliği kültürüyle ekosistemi oluşturabilecek kapasiteye sahip avantajları bulunduğunu dile getirdi.

Odak hedefli tanıtım faaliyetlerinin sağlık kuruluşlarının uluslararası akreditasyon süreçlerini desteklemesi gerektiğine dikkati çeken Özgener, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır farklı yönleriyle tartışılan, geçtiğimiz günlerde turizm merkezi statüsü kaldırılan İnciraltı'nı atıl bir alan olmaktan çıkarıp İzmir'in geleceğini şekillendirecek stratejik bir dönüşüm projesi olarak ele almamız gerekiyor. Bizler, İzmir'de İnciraltı'nın merkezde olduğu bir Sağlık Turizmi Vadisi modeli oluşturulmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. İnciraltı'nın bu model doğrultusunda planlanması sağlık hizmetlerinin sunulduğu, ileri teknoloji ve AR-GE'nin üretildiği, uluslararası hastaların ağırlandığı, aynı zamanda yaşam kalitesi yüksek bir çevre sunan yeni nesil bir destinasyon anlamına geliyor. Çünkü doğru değerlendirilirse, İnciraltı'nın İzmir'in sağlık turizminde dünya ligine çıkmasını sağlayacak bir kaldıraç olacağı kanaatindeyiz."

Konuşmaların ardından düzenlenen oturumlarda, Ege ve İzmir'in sağlık turizmi ile kamu stratejileri ve bu alandaki potansiyeli ele alındı.

Program kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda medikal turizm, sağlık turizmi altyapısı, iyi yaşam ve termal turizm, dijitalleşme ve mevzuat konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Programa, sektör temsilcileri, kamu yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

