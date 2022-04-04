İncirliova Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci - Son Dakika
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İncirliova Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci

04.04.2022 15:03
İncirliova Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Belediye İş Sendikası ile Belediye Başkanı arasında toplu sözleşme imzalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Belediye İş Sendikası ile Belediye Başkanı arasında toplu sözleşme imzalandı. Yapılan protokol ile İncirliova Belediyesi'nde en düşük işçi maaşının 5 bin 250 TL olduğu açıklandı. Toplu sözleşme sonucu Ramazan ayının başında bayram sevinci yaşayan İncirliova Belediye çalışanları, zammı oynayarak kutladılar.

İncirliova Belediyesi önünde gerçekleştirilen toplu sözleşme Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman arasında imzalandı. Törene belediye çalışanlarının yanı sıra yakınları ve siyasiler katıldı.

"Bize karneyi halktan alırız"

Programın açılışında konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, isim vermeden AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek'in kendisi için 'Geçersiz not karne' açıklamasına değinen Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Biz karneyi ancak halktan alırız. Birileri bize karne vereceğine çarşı pazara çıkıp halkın durumunu görsün. Biz karneyi sadece halktan alırız. 28 gün içinde biz meydana çıkıp halktan karnemizi aldık ve başkan seçildik" dedi.

Mübarek Ramazan ayının ilk mesai gününde çalışanları mutlu eden böylesi bir sözleşmeye imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, "Göreve geldiğim ilk günden itibaren düzenli olarak çalışanlarımızın maaşlarını ödüyorum. Bu belediyede göreve geldiğimizde maalesef kimse belediye araçlarına mazot vermiyor, yedek parça alınamıyordu. Bugün gelinen noktada İncirliova Belediyesi'nin itibarını gidip görebilirsiniz" diyerek bir yandan çalışanların haklarını verirken diğer yandan da yatırım ve hizmetlere devam ettiklerini kaydetti.

"En düşük maaş 5 bin 250 TL olarak açıklandı"

Yapılan konuşmaların ardından İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman arasında 228 işçiyi kapsayan sözleşme imzalandı. Sözleşme çerçevesinde İncirliova Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 250 TL oldu. İmza töreni sonrası işçiler erken bayram yaparak zamlı maaş sevincini oynayarak kutladı. - AYDIN

İncirliova Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci
İncirliova Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci
İncirliova Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci
İncirliova Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci
İncirliova Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci

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Belediye İş Sendikası, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İncirliova Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci - Son Dakika


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