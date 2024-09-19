İnegöl\'de Cerrah Kuru Fasulyesi Hasadı Başladı

Ekonomi

İnegöl'ün tescilli değeri Cerrah Kuru Fasulyesinde hasat başladı. Bu yıl yaklaşık 800 dekar alanda ekilişi yapılan Cerrah Kuru Fasulyesi için İnegöl Belediyesi hasat makinesi alarak ücretsiz olarak üreticilerin hizmetine sundu. Tarlalarda devam eden fasulye hasadına katılan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak kuru fasulye üretimine katkı sunmak adına bir hasat makinesi aldık. Çiftçimiz zor olan hasadını kolay kılsın istedik" dedi.

İnegöl'ün tarım değerlerinden biri olan ve şehrin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Cerrah Kuru Fasulyesinde yeni sezon hasadı başladı. Cerrah Mahallesinde yaklaşık 800 dekar alanda ekilişi yapılan ve Cerrah Kuru Fasulyesi ismiyle adı Türkiye'de nam yapan ürünün geliştirilmesi ve tanıtımı maksadıyla İnegöl Belediyesi ile paydaş kurumların katkılarıyla çeşitli tanıtım çalışmaları da yapılıyor. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi bu yıl kuru fasulye hasadını kolaylaştırmak için fasulye hasat makinesi de alarak ücretsiz olarak üreticilerin hizmetine sundu.

Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin tarım paydaşlarının temsilcileri ve Cerrah Mahallesi sakinleriyle birlikte bugün Cerrah Mahallesinde tarlalara giderek kuru fasulye hasadı gerçekleştirdi. Burada hem hasadın hem de alımı yapılarak ücretsiz olarak çiftçinin hizmetine sunulan hasat makinesinin hayırlı olması dileklerini ileten Başkan Taban, tarımın ve üretimin önemine dikkat çekti.

Tarlada açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl'de Cerrah Mahallemizdeyiz. Cerrah Kuru Fasulyesi hasadını gerçekleştirmek için buradayız. İnegöl sanayi değerleriyle, beraberinde turizmiyle, beraberinde tarım değerleriyle daha iyi yerlere gelsin diye el birliği ile mücadele ediyoruz. Ben öncelikle eken, biçen tüm üreticilerimize, emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tarımın çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle bunu pandemiyle beraber hepimiz yaşadık ve hissettik. Bugün cebinizde paranız da olsa, üreten ürününü size satmıyorsa paranın hiçbir hükmü yok. Dolayısıyla kendimiz üretiyor olabilmemiz, kendi kendimize yetebiliyor olmamız çok önemli. Dolayısıyla şehrimizin ne gibi değerleri var dediğimizde de bu kıymetli ovada yetiştirebileceğimiz en güzel ürünleri yetiştirip pazara sunalım istiyoruz" dedi.

Cerrah Mahallesinin fidan ve çöğürcülükte öncü bir bölge olduğunu, aynı zamanda Cerrah Kuru Fasulyesinin de kendine has özellikleriyle nam yapmış bir ürün olduğunu vurgulayan Başkan Taban, şöyle devam etti:

"Bugün coğrafi işareti olan bir ürünümüz. İnegöl'ümüzün bir değeri. Sağlık açısından da ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Kalori olarak oldukça düşük, vitamin olarak yüksek değerlere sahip. Sindirim sistemine yardımcı olan bir ürün. A vitamini yüksek, içinde bulunan antioksidanlarla yaşlanmayı yavaşlatan, göz sağlığına fayda sağlayan bir ürün. Bedeni ve zihni yorgunluktan arındıran, bedenin güçlü kalmasını sağlayan bir ürün aynı zamanda. Kalp ritmini ve kan basıncını da düzenleyici bir özelliğe sahip. Fasulye yemeği bilindiği gibi bir gün önceden ıslatılıp o şekilde pişirilir. Cerrah Kuru Fasulyesi ise hemen ocağa konup pişirilebilme özelliğine sahip. Biz bu ürünün geliştirilmesini ve tanıtılmasını arzu ettik. Cerrah Kuru Fasulyesiyle ilgili buradaki yerel derneklerimizle yaptığımız çalışmalar oldu, Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle çalışmalarımız oldu. Üretim artsın istedik. Burada sağ olsun çiftçilerimizin büyük gayreti oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnegöl'ümüzde kuru fasulye ekilişleri 800 dekara kadar gelmiş ulaşmış durumda. İnegöl Belediyesi olarak kuru fasulye üretimine katkı sunmak adına bir hasat makinesi aldık. Çiftçimiz zor olan hasadını kolay kılsın istedik. Bu makineyle fasulye kabuğundan ayrılmış oluyor. Ben hasadın hayırlı olmasını diliyorum. Bereketli hasatlar diliyorum." - BURSA