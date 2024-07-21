İnegöl'de Napolyon Kirazı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İnegöl'de Napolyon Kirazı Hasadı Başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bin 350 rakımda Napolyon kirazı hasadı başladı. Kilosu 80 TL'den satılan kiraz çiftçinin yüzünü güldürdü. İnegöl merkezde hasadı yapılan kiraz 35 liraya satılırken, yüksek rakımda geç hasat nedeniyle kirazın fiyatı 80-85 liralara kadar çıktı.

21.07.2024 13:42
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bin 350 rakımda Napolyon kirazı hasadı başladı. Kilosu 80 TL'den satılan kiraz çiftçinin yüzünü güldürdü.

İnegöl'de bin 350 metre yükseklikteki kırsal Kıran Mahallesi'nde başlayan kiraz hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü. İnegöl merkezde hasadı yapılan kiraz 35 liraya satılırken, yüksek rakımda geç hasat nedeniyle kirazın fiyatı 80-85 liralara kadar çıktı.

İnegöl'e bağlı kırsal Kıran Mahallesi'nde hasadı başlayan kiraz bahçelerinde incelemeler yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, üreticilerle bir araya geldi.

"Yüksek rakımda geç hasat para kazandırıyor"

Kıran Mahallesi'nde 700 ton kiraz üretildiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Şu an İnegöl'ümüzün kırsal mahallesi olan Kıran Mahallesi'nde bir kiraz bahçesindeyiz. Bu Kıran Mahallemizde yaklaşık 700 ton kiraz üretilmekte. Rakım olarak da bin 350 metre civarında konumda bulunmaktayız. Demek istediğim o ki; kirazın daha yüksek yerlerde, geç yetiştirilen yerlerde para yaptığını görüyoruz. 10 senedir de bizim İnegöl ovamızda ve ovamızın eteklerinde kiraz yetiştirenlerin para kazanmadığını gözlemliyoruz, biliyoruz. Çünkü ülke genelinde tüm kirazlar aynı anda çıktığı için çiftçiye para kazandırmadı. İşçinin ilk topladığı 20 kilo zaten işçiye gidiyor. Geriye 20 kiloda mazottur, gübredir derken üreticiye bir şey kalmıyor. Bir işçinin en fazla 70 kilo topladığını düşünürsek, üreticiye 20 kilo bir ürün kalıyor. Dolayısıyla bu da zaten çiftçimizi mutlu etmiyor, para da kazandırmıyor. Ama işte şu anda bulunduğumuz köy Turgutalp, Fevziye, Kayapınar ve Kıran gibi yüksek rakımlı köylerimizde kiraz üretimi olursa bunun para kazandırdığını 3-4 senedir de gözlemliyoruz. Bugün burada kiraz kendisine 80 TL civarında tarlada alıcı buluyor. Bu da çiftçiye para kazandırdığını gösterir. Bu ilk haberimiz değil. Bunu daha önceden de defalarca söyledik. Haziran ayında aşırı yağmurlara da yakalanıyor kirazlar. Dolayısıyla kiraz İnegöl'ümüz de alçak rakımlı yerlerin ürünü olmaktan çıktı. Artık kiraz şu an burada bulunduğumuz bin 350 rakımlı mahallemizdeki gibi yerlerde yapılması halinde eminim ki para kazandıracaktır" dedi.

"Fiyatlardan memnunuz"

Kiraz üreticiliği yapan Kazım İmer ise, "Kıran Mahallemizde şu anda yaklaşık bin 350 rakımdayız. Kirazlar dalında şu anda yeni toplanmaya başladı. Yaklaşık 30 seneye yakındır kendim bu işlerle meşgulüm. Kirazlar bizim en iyi para kazandığımız ürün. Geç çıkmasından dolayı daha fazla fiyatları artıyor. Yani şu anda her tarafta eksildiği için fiyatlar iyi. Şu an kalibresine göre 70 liradan başlıyor 80-85 TL arasında değişiyor. Fiyatlardan memnunuz. Ahududu bu sene biraz iyi, ahududumuz da var köyde. Ama kiraz bizim köylüler için önemli. Rakımı yüksek köyler için kiraz daha iyi. Yani bugün İnegöl ovasında kiraz dikmektense yüksek rakımlarda kiraz daha verimli. İnegöl'de bugün 35 TL'ye kiraz satılıyor, bizde 85 TL. Arasında 50 TL bir fark var. Üretim olarak yaklaşık 700 ton civarında" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İnegöl'de Napolyon Kirazı Hasadı Başladı - Son Dakika

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