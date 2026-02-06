İnegöl'de tarımın geleceği inşa ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İnegöl'de tarımın geleceği inşa ediliyor

İnegöl\'de tarımın geleceği inşa ediliyor
06.02.2026 12:22  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de şehrin tarım potansiyelini geliştirme adına İnegöl Belediyesi uhdesinde hayata geçirilen projeler, çiftçiye ilham tarım sektörüne güç katıyor.

İnegöl'de şehrin tarım potansiyelini geliştirme adına İnegöl Belediyesi uhdesinde hayata geçirilen projeler, çiftçiye ilham tarım sektörüne güç katıyor. Kendi ürettiği ürünü depolayan, işleyip meyve kurusu olarak işleyen tesislerle İnegöl tarımının sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediliyor.

Güçlü bir sanayi kenti olmasının yanında verimli topraklarıyla da öne çıkan İnegöl, bereketini tüm dünya ile paylaşıyor. Bereketli topraklarıyla özellikle meyvecilikte öne çıkan şehirde, yılda 220 bin ton meyve üretimi gerçekleştiriliyor. Onlarca çeşit meyveyi tohumdan filizlendirip hem yurt içinde hem yurt dışında üreticiyle buluşturan İnegöllü çiftçiler, son yıllarda İnegöl Belediyesi uhdesinde birlik olmanın verdiği güçle ciddi bir ivme kazandı. Tesisleşme ile İnegöl'ün tarım değerlerine değer katıldı.

İnegöl'ün sanayi üretiminde yazdığı başarı hikayesini tarımda da tekrar etmek adına birlik ruhuyla harekete geçildi. İlk adım olarak İnegöl Belediyesi öncülüğünde 5 yıl önce şehirdeki tüm üreticileri tek bir çatı altında birleştiren İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifi kuruldu. Ardından, tarımda muhafaza gücünün önemini gören kooperatif, bölgenin can damarı olan 4.000 tonluk Soğuk Hava Deposunu TKDK'nın hibe desteklerinden faydalanarak hayata geçirdi. Bu tesis sayesinde çiftçi ürünüm dalında kalır mı, bozulur mu kaygısından kurtuldu. Hasadı yapılan ürünü sağlıklı şekilde depolamaya başladı. Emeğin tazeliğini koruyan bu tesis, İnegöl tarımının sigortası oldu. Ardından soğuk hava deposunun en büyük gider kalemi olan enerji ihtiyacına çözüm olacak GES projesi, soğuk hava deposu çatısında hayata geçirildi. Bu sayede üreticinin omuzlarından büyük bir yük alınmış oldu. Enerji ihtiyacının büyük bölümünü GES karşılaşamaya başladı.

İnegöl tarımı adına ardı ardına atılan adımların en stratejik halkası, 2023 yılında hayata geçirilen Özündenkuru meyve kurutma tesisi oldu. Özündenkuru sadece bir tesis adı değil, İnegöl'ün tarımsal sanayideki yeni ticaret hamlesinin ve dünya markasının adı olarak ortaya çıktı. Tesiste açılışından itibaren bugüne kadar yaklaşık 100 ton meyve işlenirken, üretilen nitelikli meyve kuruları ise yerel market zincirlerinin yanı sıra; İstanbul, Eskişehir ve Kocaeli'ndeki seçkin marketlerde satışa sunuldu. Burada; elmadan şeftaliye, yaban mersininden aronyaya, kavun-karpuzdan hurma, kivi, mandalina ve portakala kadar onlarca çeşit ürünü, özünü koruyarak kurutuldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Üreten çiftçiler Kooperatifi Merkezi, Soğuk Hava Deposu ve Özündenkuru Meyve Kurutma Tesisinin bulunduğu alanı ziyaret ederek İnegöl tarımı ve atılan adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnegöl'de sadece tarımı değil, tarımın geleceğini inşa eden projelerin hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Taban, "Üreten Çiftçiler Kooperatifi İnegöl'deki çiftçilerimizle birlikte kurduğumuz bir kooperatif. Yaklaşık 5 yıl oldu. Burada özellikle çiftçilerimizle ortak bir çalışma ortaya koymak istedik. Üretimde birliğin gücüne vurgu yaptık. Çiftçilerimizi davet ettik ve onlar da bu birliğe üye olup katkı koydular. Sağlanan birlikteliğin ilk meyvesi olarak 5 yıl önce soğuk hava tesisimizi hayata geçirdik. Yaklaşık 4 bin ton meyve depolama kapasitesine sahip. İnegöl'de de yılda yaklaşık 220 bin ton meyve üretimi yapılmakta. Meyve üreten bir şehiriz. Verimli bir ovada meyvecilik çiftçilerimiz adına ciddi bir gelir kaynağı. Bu alandaki ihtiyacı görünce soğuk hava tesisimizi kurduk" dedi.

TKDK desteği ile yapılan soğuk hava tesisinin devamında, bu tesisin en büyük gider kalemi olan enerji maliyetini düşürmek adına yine TKDK desteği ile bir Güneş Enerji Sistemi (GES) uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Alper Taban, "Soğuk hava depomuzun çatısını panellerle kapladık. Ciddi bir enerji girdisi sağlandı. Yaz aylarında özellikle, enerji maliyetimizin ciddi bir bölümünü karşılıyor" diye konuştu.

Başkan Taban, kooperatifin her adımının yeni bir hikayeyi ortaya çıkardığını da dile getirerek şöyle devam etti;

"Depolama sistemimizin verimli çalışmasının ardından burada bir pazarlama, bir ürün üretilmesini sağlama gibi konularda çalışmalar yaptık. Burada sağlanan birlikteliğin de gücünü kullanarak İnegöl'de meyveciliğin gelişmesini sağlamak ana hedefimiz. Bu kapsamda Özündenkuru Meyve Kurutma Tesisimizi oluşturduk. Bu tesisle birlikte bir adım daha atmış olduk, ürettiğimiz meyveyi kurutarak ürünlerimize değer katmaya başladık."

"İlerleyen süreçte de burada meyve suyu üretimi ve şişeleme gibi projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Özündenkuru markamız şu an başarılı bir şekilde üretimine devam ediyor. Ben kooperatif Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Birlik olunduğunda çok güzel işler ortaya çıkıyor. İnşallah biz de İnegöl'ümüzün tarım gücünü İnegöl'e arz etmeye devam edeceğiz. Bugün itibariyle burada iç pazara ürün veriliyor, yerine göre ihracatta oluyor. Pazarı genişletme çabasını kooperatifimiz her an değerlendiriyor. Fuarlara katılıyor, fırsatları görmeye çalışıyor." - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İnegöl, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnegöl'de tarımın geleceği inşa ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Sevgilisi müjdeyi verdi Galatasaray’ın yıldızı evleniyor Sevgilisi müjdeyi verdi! Galatasaray'ın yıldızı evleniyor
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
AK Partili Elitaş’tan Özel’in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir AK Partili Elitaş'tan Özel'in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık
Aldatma tartışmasında kocasını öldüren kadının cezası belli oldu Aldatma tartışmasında kocasını öldüren kadının cezası belli oldu
Tuvalete kamera koyan okul müdürü için velilerden şok talep Tuvalete kamera koyan okul müdürü için velilerden şok talep

12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:45
Epstein dosyalarından çıktı FBI’ı zora sokacak tecavüz iddiası
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:56:05. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de tarımın geleceği inşa ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.