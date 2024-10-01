İnegöl Mobilya Fuarı 51. Kez Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İnegöl Mobilya Fuarı 51. Kez Başladı

İnegöl Mobilya Fuarı 51. Kez Başladı

Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, Türkiye'nin mobilya başarılarını sergilemek için açıldı.

01.10.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 51'incisi düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF EXPO 2024)" başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl MODEF Fuar Alanı'ndaki açılışta, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda tasarım ve kalitesiyle kendinden övgüyle bahsettirdiğini söyledi.

Güleç, İnegöl'ün dünya için önemli bir mobilya merkezi haline geldiğini belirterek, "Türkiye'nin mobilya başarısının nedeni son 20 yılda Türkiye'deki istikrarlı ortam ve Sayın Cumhurbaşkanının özel sektörle diyaloğu, üretim, yatırım ve ihracata teşvik etmesi. Önemli güç kaynaklarımızdan bir tanesi de mobilya girişimcisinin özellikle imalata dayanmış olması ve teşkilatlanması." dedi.

Türkiye'de 45 bin 277 mobilya üreticisi bulunduğunu dile getiren Güleç, şunları ifade etti:

"Mobilya sektörü Türkiye'nin hem üretim hem de istihdamında çok önemli. Türkiye mobilya sektörü son 20 yılda Türkiye'nin bütün sanayisi içinde, Türkiye'nin büyümesinde yüzde 25 daha fazla büyümüş. Bu önemli bir rakam. Bugün 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. 20 yıl önce dünyanın 30'uncu sıralarındayız. Bugün dünyanın 7'inci büyük ihracatçısıyız. 2008'de dünya krizi olduğunda Cumhurbaşkanı 'Türkiye'yi teğet geçecek' demişti ve gerçekten teğet geçti. Nasıl teğet geçti? Türkiye üretime ve ihracata dayalıydı."

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ da ticaretin, sanayinin, üretimin, ihracatın merkezinde olduklarını söyledi.

İnegöl'ün 1,8 milyar dolarlık ekonomik büyüklük, 1,5 milyar dolar ihracat, 1,2 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla Türkiye'ye ve dünyaya örnek olduğunu belirten Uğurdağ, "Bu rakamların oluşmasında en önemli katkıyı yüzde 56'lık dilimle mobilya sektörü vermekte. Tabii bu büyümenin en önemli etkenlerinden birisi yerel yönetimlerle, genel yönetimlerle birlikte sanayicimizin yapmış olduğu yatırımlar ve bu tür fuar organizasyonları bu rakamların büyümesinde çok önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı.

51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 5 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Etkinlik, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, İnegöl, bursa, Modef, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnegöl Mobilya Fuarı 51. Kez Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:08:47. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl Mobilya Fuarı 51. Kez Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement