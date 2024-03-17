Süt üretimindeki artış tüketimi ve ihracatı da etkileyecek

Sektör temsilcileri, inek sütü ile içme sütü üretimindeki artışın tüketime de yansıyacağına işaret ederek, bu artışın ihracatta da değerlendirilmesini öngörüyor.
AA muhabirinin TÜİK verilerinden yaptığı derlemeye göre, toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 4,7 yükselerek 915 bin 522 tona ulaştı. Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi de aynı dönemde yüzde 6 artarak 153 bin 796 ton oldu.
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilere bakıldığında süt üretiminin yavaş yavaş artışa geçmeye başladığını söyledi.
Mevsimsel olarak bahar aylarında süt üretiminde artışların görüldüğünü belirten Keskin, diğer aylarda ise üretimde düşüş yaşandığını ifade etti.
"Süt üretimi ve tüketimi yükselen ivmeyle artışa geçecek"
Keskin, mevsimsel ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında süt üretiminin geçen yıla oranla arttığına işaret ederek, hayvan varlığının yıllar içinde dalgalanmalar gösterebildiğini ancak genel eğilimin artış yönünde olduğunu bildirdi.
Türkiye'de sütün daha çok yoğurt, ayran ve peynir olarak tüketildiğine dikkati çeken Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İçme sütü üretimindeki artışının sebebi ise insanlarımızın artık daha bilinçli olmaları ve sütün 7'den 70'e herkese her yaşta faydasının olduğunun bilimsel dayanaklarla doğrulanmasıdır. Okullarda uygulanan Okul Sütü Projesi de bu duruma oldukça katkı sağlamıştır. Ülkemiz nüfusu bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artmıştır. Nüfus artışımız da tüketimin artma sebebidir. Toplum olarak sütün önemini bilmemiz de daha fazla tüketmemizi sağlamakta ve içme sütü oranlarımızı yükseltmektedir. Üretici fiyatlarının sürdürülebilir rakamlara gelmesiyle de üreticilerimiz hayvanlarını iyi beslemeye başlayacak. Önümüzdeki yıllarda süt üretimi ve tüketiminin yükselen ivmeyle artışa geçeceğine inanıyorum."
"İhracattaki artış üretim artışını beraberinde getirecek"
Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can da açıklanan rakamların sektör açısından oldukça sevindirici ve olumlu olduğunu belirterek, "Ülke olarak ürettiğimiz sütteki miktarsal artışla, güncel piyasa koşullarında üreticilerimizin geçtiğimiz yıllardaki üretim kayıplarını telafi ettiğini söyleyebiliriz." dedi.
Sektör olarak 2022 yılında yaşadıkları zor yılın ardından toplam süt üretiminin yüzde 7,1 azaldığını anımsatan Can, üretim miktarındaki benzer düşüşleri aynı yıl sanayiye aktarılan inek ve içme sütü miktarları ile peynir üretiminde de yaşadıklarını belirtti.
Can, geçen yıl başlayan üretim artışı ivmesinin bu yıl genelinde de devam etmesini beklediklerini aktararak, "Uluslararası piyasa fiyatlarının da etkisiyle özellikle bu yılın ikinci yarısından itibaren geçtiğimiz yıl ihracatta yaşadığımız kayıpların telafi edileceğini umuyoruz. İhracattaki artış şüphesiz içerideki üretim artışını beraberinde getirecektir." diye konuştu.
Geçen yıl sanayiye aktarılan inek sütü miktarının yüzde 4,8 arttığını ve artışın bu yıl da devam ettiğini bildiren Can, bu durumun sektör paydaşlarının miktar ve kazanca bağlı sorunlarının giderilmesi umudunu artırdığını kaydetti.
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