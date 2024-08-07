ING Türkiye, 2024 Yılı İlk Yarı Konsolide Finansal Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

ING Türkiye, 2024 Yılı İlk Yarı Konsolide Finansal Sonuçlarını Açıkladı

ING Türkiye, 2024 Yılı İlk Yarı Konsolide Finansal Sonuçlarını Açıkladı

ING Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında 160,6 milyar TL aktif toplamı ve 1,3 milyar TL net kar elde etti. Ayrıca, 101,4 milyar TL tutarında kaynak sağlayarak Türkiye ekonomisine destek oldu. ING Türkiye, dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımlarla tamamen dijital hale gelerek müşterilerine yeni hizmetler sunmaya devam etti.

07.08.2024 19:41
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ING Türkiye, 2024 yılının ilk yarısına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Aktif toplamı 160,6 milyar TL olan ING Türkiye, bu dönemde 84,2 milyar TL'si nakdi kredi olmak üzere ekonomiye toplamda 101,4 milyar TL tutarında kaynak sağladı.

Dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımlarla tamamen dijital hale gelen ING Türkiye, 2024 yılının ilk yarısına ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. ING Türkiye'nin 2024 yılı ilk yarı yıl sonu konsolide aktif toplamı 160,6 milyar TL, net karı ise 1,3 milyar TL oldu. Toplam özkaynakları 18,2 milyar TL olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2024 yılı ilk yarısında Türkiye ekonomisine 84,2 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 101,4 milyar TL'lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye'nin mevduat büyüklüğü ise 105,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

"Ülke ekonomisini desteklerken, büyüme hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürdük"

Finansal sonuçlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz şunları söyledi: "Dünya ekonomisinin jeopolitik riskler karşısında direncini ortaya koyduğu ve ülke ekonomisinde enflasyonla mücadelede atılan kararlı adımların öne çıktığı bu dönemde, ekonomiye katkı sağlamayı ve reel sektörün yanında olmayı önceliklendirdik. Ülke ekonomisini desteklemeye devam ederken Türkiye'de hızlı büyüme hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürdük. Kendimizi bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımlayarak ve dijital bankacılıkta sektörün lokomotifi olma hedefini koruyarak yolumuza devam ettik."

"Dijital dönüşüm yolculuğunda attığımız adımlarla artık tamamen dijital hale geldik"

Dijitalleşmeyi merkeze aldıklarını belirten Gökgöz sözlerini şöyle sürdürdü: "Dijital dönüşüm yolculuğunda attığımız adımlarla artık tamamen dijital hale geldik, yatırımlarımızın başarılı sonuçlarını da gördük. Üç sene önce Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz ve dijitale insan dokunuşu getiren Cebimdeki Danışman, fark oluşturan hizmetlerimizden biri. Cebimdeki Danışman ile müşterilerimize ING Mobil üzerinden görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak kredi, mevduat, yatırım gibi konularda bilgi alabilme ve işlem yapabilme imkanı sunuyoruz. Geçen sene bu hizmetin saat aralığını haftanın 7 günü gece 00.00'a kadar genişleterek, uzaktan bankacılık alanındaki öncü duruşumuzu daha da öteye taşıdık. Cebimdeki Danışman ile şu ana kadar 335 bin görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca bu hizmeti kullanan müşterilerin yüzde 94'ü görüşmeden mutlu ayrıldığını belirtti. Bununla birlikte, daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunma amacıyla ING Mobil'e yeni özellikler ekledik. ING Mobil'de yer alan Fon Getiri Karşılaştır özelliği ile müşterilerimiz, yatırım fonlarının getirilerini kolayca karşılaştırabiliyor."

"Bitmeyen Hoş Geldin Faizi uygulamamızla sektör öncülerinden biri olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Tamamen dijital bir banka olarak müşterileri için fark oluşturmaya devam ederken aynı zamanda avantajlı ürünleriyle onlara kazandırmayı da önceliklendirdiklerini belirten Gökgöz, "Yenilikçi marka duruşumuzu yansıtan bir diğer ürünümüz ise Turuncu Hesap. 2011 yılında bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz ve 2 milyonu aşkın müşteriye ulaşan amiral gemimiz Turuncu Hesap ile müşterilerimize günlük yüksek faizle mevduatlarını değerlendirme ve ihtiyaçları olduğunda vade derdi olmadan birikimlerini kullanma fırsatı sunuyoruz. Turuncu Hesap'ta başlattığımız Bitmeyen Hoş Geldin Faizi uygulamamızla sektöre yön veren bir yeniliğe daha imza attık. Müşterilerimiz artık Turuncu Hesap'ta avantaj sağlayan ürünleri kullanarak Hoş Geldin dönemini uzatabiliyor, birikimlerini Bitmeyen Hoş Geldin Faizi ile değerlendirilebiliyor ve ne kadar çok ING'li olursa o kadar çok kazanıyor. Bitmeyen Hoş Geldin Faizi uygulamamızla sektör öncülerinden biri olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye aktardı.

Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınmasına destek

Yapılan açıklamaya göre; banka aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve toplumsal yatırımlarında Operasyon ve Çağrı Merkezi'nin yer aldığı Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınmasına destek sağlamayı önceliklendiriyor. Bu kapsamda ING Türkiye, Habitat Derneği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle Kahramanmaraş'ın kalkınmasına destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen iki yeni projenin açılış etkinliği gerçekleştirildi. Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen "İş Hayatına Turuncu Destek" projesi kapsamında Kahramanmaraş Turuncu Ofis adında ortak çalışma alanı açıldı. Bu ofiste aynı zamanda Habitat Derneği tarafından iş dünyasına ve girişimciliğe yönelik eğitim ve kapasite geliştirme programları gerçekleştirilecek. ING Türkiye ve KAGİDER iş birliğiyle ise bölgedeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla "Kadın Girişimcilere Turuncu Destek" projesi hayata geçiriliyor. Kadınların eğitim ve mentorluk destekleri ile üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunulması amaçlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye, 2024 Yılı İlk Yarı Konsolide Finansal Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

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