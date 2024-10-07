ING Türkiye'den 150 Milyon Dolar Tahvil İhracı - Son Dakika
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Ekonomi

ING Türkiye'den 150 Milyon Dolar Tahvil İhracı

ING Türkiye, Basel III uyumlu 150 milyon dolar tahvil ihracını 6,6 kat talep ile tamamladı.

07.10.2024 13:23
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ING Türkiye, uluslararası piyasalardan 150 milyon dolar tutarında 10,25 yıl vadeli, 5-5, 25'inci yıl aralığında erken itfa opsiyonuna sahip, Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre ING Türkiye'nin, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk ihraç olma özelliğini taşıyan işleme 6,6 kat talep geldi. İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerden 100'ün üzerinde uluslararası yatırımcının yüksek ilgi gösterdiği ihracın kupon ve getiri oranı yüzde 8,50 olarak belirlendi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ihraca 25 milyon dolar tutarında katılım gösterdi. ING Türkiye'nin sürdürülebilirlik odaklı ekonomi yatırımlarına yönelik finansman desteğinin artırılmasını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, söz konusu kaynağın ING Türkiye'nin büyüme planlarını destekleyecek şekilde sermaye yeterlilik rasyosuna önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Gökgöz, halihazırda kuvvetli sermaye yapılarını daha da desteklemek, fonlamalarını çeşitlendirmek ve büyümelerini sürdürmek amacıyla gerçekleştirdikleri Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına dünyanın farklı bölgelerinden 100'ün üzerinde yatırımcının gösterdiği yüksek ilgiden dolayı mutlu olduklarını aktardı.

İşlemlerinin EBRD'nin Türkiye'de kaynak sağladığı Basel III uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil özelliğini de taşıdığı bilgisini paylaşan Gökgöz, şunları kaydetti:

"Bankamızın uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu işleme gelen 6,6 kat talep, ülkemize ve ING Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesidir. Bununla birlikte, sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimiz arasında konumluyor, sürdürülebilir finansmanda uluslararası uzmanlığımızı, deneyimimizi ülkemize aktararak ve güçlü global ağımızdan faydalanarak Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. EBRD'nin işlemimize gösterdiği ilgiyi kıymetli buluyor, EBRD ile işbirliğimizi bu başarılı işlemle güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz."

EBRD tarafından sağlanan kaynağın, yeşil ekonomiye geçişe yönelik desteklerinin genişletilmesine ve daha yeşil, kapsayıcı bir geleceğe ulaşmada Türkiye'ye katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Gökgöz, bu işlemle Türkiye sürdürülebilir ekonomisine ivme kazandıran sektörlere olan finansman desteklerini hayata geçirmeye, farklı ürün ve hizmetler sunarak ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Finans, Basel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye'den 150 Milyon Dolar Tahvil İhracı - Son Dakika

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