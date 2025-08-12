ING Türkiye'den KOBİ'lere Dijital Bankacılık Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ING Türkiye'den KOBİ'lere Dijital Bankacılık Hizmeti

12.08.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Türkiye, KOBİ'lere dijital bankacılık çözümleri sunarak bankacılık işlemlerini kolaylaştırıyor.

ING Türkiye, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ve ticari işletmelere yönelik dijital bankacılık hizmetleri sayesinde işletmelerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmesine olanak sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING, hayata geçirdiği uygulamalarla KOBİ ve ticari şirketler için bankacılığı zahmetsiz hale getirmeye devam ediyor.

Banka, işletmelerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebileceği ING KOBİ Dijital ürünleriyle hızlı, masrafsız ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunuyor.

Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye, tüzel müşterilerine yönelik dijital hizmetlerini genişleterek her yerden erişilebilen kesintisiz bankacılık deneyimi sunmayı amaçlıyor.

ING Mobil üzerinden dijital olarak onaylanabilen Dijital Genel Kredi Sözleşmesi, işletmelere hız ve operasyonel kolaylık sağlarken, kağıt tüketimini azaltarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

Ayrıca ING, mevcut ve yeni müşterilerine ING Mobil ve internet şubesi üzerinden yapılabilen İşim İçin Anında Kredi başvurularına sigorta hizmeti de sunuyor. Böylelikle işletmeler Kredili Hayat Sigortasından da yararlanabiliyor. Bununla birlikte, tüm kurumsal müşteriler açık bankacılık ile tüm banka hesaplarına tek ekrandan ulaşabiliyor.

Şahıs firmalarına ihracatlarını artırma ve finansal esneklik fırsatı

Şahıs firmalarının finansmana erişimini daha da kolaylaştırmak adına Türk lirası ve döviz cinsinden ihracat kredilerini İşim için Hızlı Limit akışına entegre eden ING, bu yeni düzenleme ile şahıs firmalarına ihracat kredisi ihtiyaçlarını daha hızlı ve otomatik bir şekilde karşılayabilme olanağı sunuyor.

Ayrıca ING Leasing ürün ve hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İşim İçin Hızlı Limit sürecinde bu taleplerini de iletebiliyor. Bu sayede, şahıs firmaları hem ihracatlarını artırma hem de finansal esnekliklerini geliştirme fırsatına sahip oluyor.

İşletmeler, döviz dönüşüm destekli İBKB işlemini kurumsal internet şubesi üzerinden yaparak dijital döviz dönüşüm desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca, kendilerine kayıtlı gümrük beyannamelerine izleme menüsünden erişebiliyor, arama kriteri belirleyerek sonuçları Excel veya PDF formatında indirebiliyor.

ING'li işletmeler, ihracat işlemleri menüsünde yer alan Havale İzleme menüsüyle de seçtikleri hesaba yapılan para transferlerini görüntüleyebiliyor.

Dijital çözümlerimizle bankacılığı zahmetsiz hale getiriyoruz.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, bankanın sunduğu dijital çözümlerle işlemleri zahmetsiz hale getirerek bankacılıkta harcanan zamanı en aza indirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kredi kullandırım süreçlerinden ihracat işlemlerine ve para transferi takibine kadar birçok adımı dijital ortama taşıyarak kullanıcılara esneklik ve kolaylık sunduklarını vurgulayan Ulu, şunları kaydetti:

"Dijitalden sunduğumuz Hızlı Limit, Anında Kredi, Profesyonel Limit gibi yenilikçi hizmetlerimizle her müşterimizin ihtiyacına yanıt verecek bütüncül çözümler sunma hedefiyle ilerliyoruz. Bugün tüzel segmentte dijital müşteri edinim oranımız yüzde 86'ya ulaşırken, bu oran şahıs işletmelerinde yüzde 90'ı buluyor. Ayrıca, kredi kullandırımlarımızın yüzde 77'sinden fazlası dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Tüzel müşterilerimizin bankacılık işlemlerini her an, her yerden, kesintisiz ve zahmetsiz şekilde yürütebilmelerine olanak sağlamak için yenilikler hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, İhracat, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye'den KOBİ'lere Dijital Bankacılık Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:19:17. #7.12#
SON DAKİKA: ING Türkiye'den KOBİ'lere Dijital Bankacılık Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.