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Ekonomi

ING Türkiye Gelecek Liderlerini Yetiştiriyor

ING, Uluslararası Yetenek Programı ile genç yetenekleri kariyerlerine yönlendiriyor.

19.09.2024 12:47
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ING Türkiye, Uluslararası Yetenek Programı (ING International Talent Programı-ITP) ile geleceğin liderlerini yetiştiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 yıldır düzenlenen ve ING'nin faaliyet gösterdiği 13 ülkede uygulanan programa başvuran ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, ING Türkiye Genel Müdürlük binasında düzenlenen Practica Kampı'na katılarak ING kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Kamptaki değerlendirme adımlarını başarıyla tamamlayan gençler, bankanın geleceğini şekillendiren yetenekleri arasında yerini alacak.

Genç yetenekler, yurt dışında gerçekleşen eğitim programları, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon programları, kısa ve uzun dönem yerel ve küresel rotasyon fırsatlarını içeren 2 yıllık programa dahil olarak kariyerine devam edecek.

Programa başvuran 6 binin üzerinde genç arasından çevrim içi değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen 73 genç yetenek Practica Kampı'na katıldı. Genç yetenekler 1 gün boyunca banka yönetimi ve çalışanlarıyla bir araya gelirken kurumu ve iş kollarını tanıyarak kurumsal ve bireysel değerlerin uygunluğunu değerlendirip vaka çalışmalarına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bulunan ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, stratejilerinde genç yeteneklere potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı önceliklendirdiklerini belirterek programla, gençlere hem kendi kariyer yollarını belirleme hem de geleceklerini şekillendirme olanağı sunduklarını aktardı.

Programda yer almaya hak kazanan genç yeteneklerin ING globaldeki seçeneklerden de faydalanarak kariyerlerine devam edebileceklerini kaydeden Ataklı, "Bununla birlikte çalışanlarımızın yeteneklerine uygun bir pozisyonda çalışmalarının başarı için önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaca hizmet eden Practica Kamp da oldukça değer verdiğimiz bir uygulamamız. Bu sene de oldukça güzel bir Practica Kamp geçirdik, ING ailesine katılacak yeni genç yeteneklerimizi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye Gelecek Liderlerini Yetiştiriyor - Son Dakika

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