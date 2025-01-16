ING Türkiye'ye Bronz Ödül - Son Dakika
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Ekonomi

ING Türkiye'ye Bronz Ödül

ING Türkiye, uzaktan müşteri edinimiyle Mastercard PSM Awards 2024'te bronz ödül kazandı.

16.01.2025 12:46
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ING Türkiye, 'Limited Şirketlerin Uzaktan Müşteri Edinimi' projesiyle Mastercard PSM Awards 2024'te 'Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi' kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.

ING Türkiye, limited şirketlere uzaktan müşteri olma kolaylığı sunan hizmetini ödülle taçlandırdı. Zahmetsiz ve kolay bankacılık anlayışıyla ilerleyen banka, 'Limited Şirketlerin Uzaktan Müşteri Edinimi' projesiyle Mastercard PSM Awards 2024'te 'Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi' kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü. Banka, şahıs işletmelerine ve limited şirketlere işlerine ara vermeden ve şubeye gitmeye gerek kalmadan uzaktan müşteri olma fırsatı sunuyor.

Limited şirketler uzaktan müşteri olabiliyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre, uçtan uca kolay, zahmetsiz ve pürüzsüz müşteri deneyimini önceliklendiren ING Türkiye, yenilikçi çözümleriyle limited şirketlere zahmetsiz ve masrafsız bir bankacılık deneyimi sağlıyor. Türkiye menşeili ve münferit yetkilisi olan limited şirket statüsündeki tüzel firmalar, şubeye gitmeye gerek kalmadan ING Mobil üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde müşteri olabiliyor. Limited şirket sahipleri, bankanın kurumsal internet sitesini ziyaret ederek karekod aracılığıyla mobil uygulamayı akıllı telefonlarına indiriyor ve kimlik doğrulamasını çipli kimlik kartı ve yüz tanıma teknolojisiyle tamamlıyor. Ardından firma ve ortak bilgilerini girerek görüntülü görüşme adımına geçiyor ve müşteri temsilcisiyle yapılan kısa bir görüşmenin ardından süreç tamamlanıyor.

Görüntülü görüşme ile bankanın müşterisi olan limited şirketler, birçok avantajdan da yararlanabiliyor. Bankanın müşterisi olan tüzel firmalar, ücretsiz para transferi yapabiliyor ve anlaşmalı ATM'lerden ücretsiz işlem gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, Cebimdeki Danışman KOBİ ile işletmeler, görüntülü görüşme teknolojisi sayesinde uzaktan bağlanarak ve yüz yüze görüşerek bankacılık işlemleri ile ilgili bilgi alabiliyor ve mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mastercard, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

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