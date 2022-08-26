İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldı - Son Dakika
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İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldı

26.08.2022 10:54
İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldı

İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükseltilmesine karar verdi.

İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükseltilmesine karar verdi.

Ofgem'den yapılan açıklamada, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, ülkede şirketlerin hane halkının yıllık enerji faturalarının toplamında uygulayabilecekleri üst limitin 1971'den 3 bin 549 sterline çıkarıldığı duyuruldu.

Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle gelecek yılın ocakta uygulanacak bir sonraki üst limite ilişkin bir öngörüde bulunulamadığı aktarılan açıklamada, 2023'ün kış aylarında enerji fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanabileceği ifade edildi.

Enerji sektörü araştırma şirketi Analysts Cornwall Insight, İngilitere'de ocakta hane halkının toplam enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin 5 bin 386 sterline ulaşabileceğini bildirdi.

Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e yükseltmişti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldı - Son Dakika
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