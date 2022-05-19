İngiliz Lordlar Kamarasında enerjinin geleceği tartışıldı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, İngiltere ve Türkiye arasında enerji iş birliğinin artırılmasının önemini vurgulayarak "Yeni yatırımlar için potansiyelimiz var." dedi

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Circle Foundation'ın ev sahipliğinde Lordlar Kamarasında "Yeşile mi, Griye mi Dönmek; Rusya Ukrayna Savaşı'nın Ortasında Enerjinin Geleceği" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İngiltere Tüm Partiler Parlamento Grubu Türkiye Eş Başkanı ve Lordlar Kamarası Üyesi, Cornhill Baronu Lord Mohamed Iltaf Sheikh, İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Araştırmacısı Galip Dalay ve Londra'da yerleşik kentsel sürdürülebilirlik ve iklim uzmanı Karim Elgendy de katıldı.

Altunyaldız, dünyada son gelişmelerin ardından tedarik güvensizliği, fiyat dengesizlikleri, geçiş engelleri ve jeopolitik gerilimlerin enerji sektöründe endişe kaynağı olarak öne çıktığını belirtti.

Türkiye'nin kurulu elektrik kapasitesine kattığı yeni kapasitenin son yıllarda neredeyse tamamen yenilenebilir kaynaklardan oluştuğuna işaret eden Altunyaldız, "Türkiye'nin rüzgar kapasitesi 10 gigawatı aştı, güneş enerjisi yaklaşık 8 gigawata ulaştı. Kurulu gücümüz içinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 54,5'e yükseldi." ifadelerini kulandı.

Altunyaldız, "Enerji sektörünün her alanında ortaya çıkacak fırsatların İngiltere ve Türkiye'yi iş birliği yapmaya doğru yönelteceğine güçlü bir şekilde inanıyorum. Türkiye ile İngiltere arasındaki güçlü ticari ilişki ve stratejik ortaklık bizi her zaman daha iyisini yapmak konusunda cesaretlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.