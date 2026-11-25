BRÜKSEL/ ATA UFUK ŞEKER/ NURAN ERKUL - İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının üzerinden geçen 10 yılın ardından Brexit'in yol açtığı ekonomik kayıpları azaltmak ve değişen küresel güvenlik koşullarına uyum sağlamak amacıyla Birlik ile yeniden yakınlaşırken, bu sürecin sağlayacağı ekonomik kazanımların boyutunu iki taraf arasındaki yeni ilişki modeli belirleyecek.

İngiltere'nin 2016'da düzenlenen referandumda AB'den ayrılma kararı almasıyla başlayan ve 31 Ocak 2020'de Birlik üyeliğinin sona ermesiyle sonuçlanan Brexit sürecinin ardından taraflar, ekonomik ve siyasi ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD'nin ticaret politikaları, Çin'in kritik ham maddeler ve stratejik teknolojilerdeki güçlü konumu ile Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler de İngiltere ile AB'nin yakınlaşmasında etkili oluyor.

Taraflar, geçen yıl savunma ve güvenlik alanında kurdukları ortaklık kapsamında dış politika, askeri işbirliği ve Avrupa'nın güvenliği konusundaki koordinasyonlarını artırıyor. AB'nin İngiltere ile daha yakın ilişkiler kurması, Avrupa'nın güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi bakımından önem taşıyor.

Londra ile Brüksel arasında geçen yıl başlatılan ilişkileri yeniden tesis etme süreci, 20 Kasım'da Brüksel'de gerçekleştirilen AB-İngiltere Zirvesi'nde önemli bir aşamaya ulaştı.

Zirvede, gıda ve tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, karbon piyasalarının birleştirilmesi ve gençlerin karşılıklı hareketliliğinin artırılmasına yönelik müzakereler tamamlanırken, elektrik piyasalarının bütünleştirilmesi ve ekonomik güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da mutabakata varıldı.

Söz konusu anlaşmalar, İngiltere'nin AB'ye yeniden üye olmadan Birliğin ekonomik yapısıyla belirli sektörlerde daha fazla bütünleşmesinin önünü açıyor.

AB kurallarına uyacak ancak karar süreçlerinde oy kullanamayacak

İngiltere'nin AB ile ekonomik ilişkilerini derinleştirmesi, Birliğin bazı düzenlemelerine yeniden uyum sağlama yükümlülüğünü de beraberinde getiriyor.

Londra yönetimi, özellikle gıda standartları ve karbon piyasalarında AB'nin mevcut ve gelecekteki düzenlemelerine uyum sağlamak durumunda kalacak.

İngiltere, ilgili bazı AB toplantılarına gözlemci olarak katılabilecek ancak Birlik mevzuatının oluşturulmasında oy hakkına sahip olmayacak.

Bu durum, Brexit'in temel gerekçelerinden biri olan düzenleyici bağımsızlık konusunda İngiltere'de yeniden tartışmalara yol açıyor. AB ile yakın ilişkileri destekleyenler ekonomik maliyetlerin azaltılmasına dikkati çekerken, Brexit yanlıları İngiltere'nin karar alma süreçlerine katılmadan AB kurallarını uygulamak zorunda kalmasını eleştiriyor.

Yeniden AB üyeliği gündeme gelir mi?

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, ülkesinin AB ile gelecekteki ilişkilerine yönelik seçeneklerin yeniden üyelik dahil değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları, Brexit kararının geleceğini de tartışmaya açtı.

Burnham, zirve öncesinde İngiltere'nin Brexit nedeniyle kazandığından daha fazlasını kaybettiğini ifade etti.

Bununla birlikte son zirvede varılan anlaşmalar, İngiltere'nin AB'ye yeniden üyeliğine veya Birliğin gümrük birliği ve tek pazarına bütünüyle dönüşüne yönelik bir karar içermiyor.

İngiltere'nin yeniden AB üyesi olmak istemesi halinde Avrupa Birliği Antlaşması'nın 49'uncu maddesi kapsamında üyelik başvurusunda bulunması, katılım müzakereleri yürütmesi ve 27 üye ülkenin tamamının onayını alması gerekecek.

İngiltere'nin geçmişte AB üyesiyken sahip olduğu özel statülerin ve muafiyetlerin yeniden üyelik halinde otomatik olarak geri kazanılması da söz konusu olmayacak.

Mevcut süreçte taraflar, tam üyelik yerine karşılıklı ekonomik çıkarların öne çıktığı alanlarda sektörel bütünleşmeyi artırmaya odaklanıyor.

İngiltere'nin ekonomik kazanımları yıllık 112 milyar sterlini bulabilir

AA muhabirinin İngiltere merkezli Verimlilik Enstitüsü (The Productivity Institute) verilerinden derlediği bilgilere göre, İngiltere en büyük ekonomik kazancı AB'ye yeniden üye olması durumunda sağlayacak. Bu kazanç, mallarda ticaret maliyetinin azalmasından kaynaklanan reel gelirin yüzde 1,08'ine, hizmetlerde ise yüzde 1,59'una karşılık geliyor.

Verimlilik ve yatırım etkileri eklendiğinde İngiltere'nin kazancının uzun vadede yıllık 112 milyar sterline ulaşabileceği hesaplanıyor.

İlişkinin İsviçre ile AB arasındaki gibi ikili anlaşmalara dayanması halinde İngiltere ekonomisinin yıllık kazancının 54 milyar sterlin seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Derin serbest ticaret anlaşmaları, gümrük birliği veya sektörel anlaşmalar yoluyla işbirliğinin derinleştirilmesi durumunda ise ekonomik kazanımların yıllık 26 milyar sterlin ile 47 milyar sterlin arasında olabileceği öngörülüyor.

Gıda ticaretinde Brexit engelleri kaldırılacak

Taraflar arasında müzakereleri tamamlanan sağlık ve bitki sağlığı anlaşmasıyla hayvan, bitki, gıda ve tarım ürünlerinin ticaretinde Brexit sonrasında uygulamaya giren kontrollerin büyük bölümünün kaldırılması hedefleniyor.

İngiltere'nin ilgili alanlarda AB kurallarına uyum sağlaması karşılığında ihracatçıların sağlık sertifikaları, sınır kontrolleri ve bürokratik işlemlerden kaynaklanan maliyetleri azaltılacak.

Anlaşmanın et, süt ürünleri, balık, sebze ve meyve ticareti yapan işletmelere fayda sağlaması, tedarik süreçlerini hızlandırması ve tüketiciler üzerindeki fiyat baskısını hafifletmesi bekleniyor.

Anlaşmanın 1 Mart 2028'den itibaren uygulanması hedefleniyor. Böylece İngiltere'deki küçük ihracatçılar AB piyasasına geri dönebilecek.

Karbon piyasaları birleştirilecek

İngiltere ile AB'nin Emisyon Ticaret Sistemlerinin (ETS) birbirine bağlanmasına ilişkin müzakereler de tamamlandı.

Düzenlemeyle tarafların karbon emisyon tahsisatlarının karşılıklı tanınması ve gerekli hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından ürünlerinin birbirlerinin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmalarından (SKDM) muaf tutulması amaçlanıyor.

Böylece başta çelik ve diğer karbon yoğun sanayi ürünleri olmak üzere karşılıklı ticarette ilave maliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İngiltere hükümeti, anlaşmanın ülke ekonomisine yıllık 3,8 milyar sterlin katkı sağlamasını ve 6,5 milyar sterlin değerindeki ihracatı AB'nin sınırda karbon maliyetlerinden korumasını öngörüyor. Karbon piyasalarının 2028'den itibaren birbirine bağlanması planlanıyor.

İngiltere, AB elektrik piyasasına katılmak istiyor

İngiltere'nin AB iç elektrik piyasasına katılımına yönelik müzakerelerin 2027'de tamamlanması amaçlanıyor.

Katılımla sınır ötesi elektrik ticaretinin daha verimli hale getirilmesi, enerji arz güvenliğinin artırılması, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması ve elektrik maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Adımın özellikle Kuzey Denizi'ndeki açık deniz rüzgar enerjisi yatırımları ve ülkeler arasındaki elektrik bağlantılarının geliştirilmesi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

İngiltere'nin piyasaya erişim karşılığında AB bölgeleri arasındaki ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik mali katkı sağlaması öngörülüyor.

Sanayi ve teknoloji alanında ortak hareket edilecek

AB ile İngiltere, sanayilerini korumak ve tedarik zincirlerini güçlendirmek amacıyla ekonomik güvenlik diyaloğu kuracak.

Taraflar, ihracat kontrolleri, kritik ham maddeler, stratejik teknolojiler, kritik altyapıların korunması ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıkların giderilmesi konusunda işbirliği yapacak. Özellikle çelik, elektrikli araçlar ve gelişmekte olan teknolojilere ilişkin tedarik zincirlerinde ortak çalışmalar yürütülecek.

Gelecek yılın başında kurulması planlanan AB-İngiltere Dijital Ortaklığı kapsamında yapay zeka, kuantum teknolojileri, dijital kimlikler, bağlantı altyapıları ve çevrim içi güvenlik alanlarında işbirliği geliştirilecek.

Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması, iş amaçlı seyahatlerin kolaylaştırılması ve sanatçıların sınır ötesi faaliyetlerinin önündeki engellerin azaltılması da tarafların gündeminde bulunuyor.

Ayrıca, gençlere çalışma ve eğitim imkanı tanıyan programların da yeni anlaşma kapsamında devreye alınması planlanıyor.