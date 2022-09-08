İngiltere Başbakanı Truss enerji fiyatlarına ilişkin mali destek paketini açıkladı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Truss enerji fiyatlarına ilişkin mali destek paketini açıkladı

08.09.2022 14:52
İngiltere Başbakanı Truss enerji fiyatlarına ilişkin mali destek paketini açıkladı

İngiltere Başbakanı Liz Truss, hükümetin artan enerji fiyatları karşısında hane halkını destelemeyi hedefleyen mali yardım paketini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, hükümetin artan enerji fiyatları karşısında hane halkını destelemeyi hedefleyen mali yardım paketini açıkladı.

İngiliz Parlamentosu'nda konuşan Truss, 1 Ekim'den itibaren hane halkının enerji faturalarının toplamının yıllık en fazla 2 bin 500 sterlin olacak şekilde iki yıl boyunca sabit tutulacağını ifade etti.

Bu plan sayesinde hane halkının yılda ortalama bin sterlin seviyesinde tasarruf sağlayabileceğini dile getiren Başbakan Truss, buna ek olarak ekim ayında hane halkının enerji faturaları için hükümetin 400 sterlinlik ek yardım yapacağını söyledi.

Truss, hükmet içerisinde oluşturulan yeni Enerji Tedarik Kurulu'nun enerji şirketleriyle görüşerek, daha ucuz fiyatla daha uzun süreli hizmet alım anlaşmalarının sağlanması için çalışacağını bildirdi.

Truss konuşmasında ayıca enerji şirketlerinin karlarında ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere ek vergi uygulamasının ise planlanmadığını belirterek, bu yönde atılacak bir adımın özel yatırımların azalmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Artan enerji fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi için tedarik kaynaklarının artırılmasının planlandığını anlatan Başbakan Truss, önümüzdeki haftadan itibaren Kuzey Denizi'nde yeni doğalgaz ve petrol sahalarının işletilmesi için yaklaşık 100 lisansın verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ülkenin 2040 yılından itibaren net enerji ihracatçısı olmasının hedeflendiğini vurgulayan Başbakan Truss, enerji fiyatlarının iki yıl boyunca aynı seviyede tutulması amacıyla hükümetin açıkladığı mali paketin enflasyonun 5 puan düşürülmesinde etkili olacağını kaydetti.

İngiltere'de uzmanlar, hükümeti hane halkının enerji faturalarına yapacağı desteği finanse edebilmek için yaklaşık 100 milyar sterlin seviyesinde borçlanmaya gitmeyi planladığını belirtiyor.

İngiliz enerji denetim kurumu Oxfem, daha önce ülkede hane halkının enerji faturalarının toplamının üst limitinin ekim ayında bin 971 sterlinden, 3 bin 549 sterline artırılmasına karar verildiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Başbakanı Truss enerji fiyatlarına ilişkin mali destek paketini açıkladı - Son Dakika

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