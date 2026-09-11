İngiltere'de 2 binden fazla uçuşu aksatan arızanın askeri uçak verisinden çıktığı iddia edildi - Son Dakika
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İngiltere'de 2 binden fazla uçuşu aksatan arızanın askeri uçak verisinden çıktığı iddia edildi

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İngiltere'de bu hafta 2 binden fazla uçuşun aksamasına yol açan hava trafik kontrol sistemindeki teknik sorunun, bir İngiliz askeri uçağına ilişkin sisteme girilen sahte uçuş verilerinden kaynaklandığı öne sürüldü.

İngiltere'de bu hafta 2 binden fazla uçuşun aksamasına yol açan hava trafik kontrol sistemindeki teknik sorunun, bir İngiliz askeri uçağına ilişkin sisteme girilen sahte uçuş verilerinden kaynaklandığı öne sürüldü.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, 8 Eylül'de İngiltere'nin hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı NATS'taki teknik sorun, askeri uçaktan kaynaklandı.

Bir İngiliz askeri uçağına ilişkin hava trafik kontrol sistemine girilen sahte veya olağandışı uçuş verileri, NATS sisteminde yaşanan arızayı tetikledi.

Girilen veriler NATS'ın uçuş sisteminde teknik soruna yol açtı ve sistemi yeniden çalıştırmaya yönelik ilk girişimler başarısız oldu.

Teknik sorun nedeniyle İngiltere hava trafiği ciddi biçimde aksarken, günde yaklaşık 8 bin uçuşu yöneten sistemlerin yeniden devreye alınması saatler sürmüştü.

NATS, olayın ardından yaptığı açıklamada, uçuş işleme sisteminde teknik sorun tespit edildiğini ve mühendislerin normal operasyonlara dönülmesi için çalışma yürüttüğünü duyurmuştu.

Sorun nedeniyle Londra'daki Heathrow, Gatwick ve Stansted havalimanları ile Manchester Havalimanı'ndaki bazı kalkışlarda kısıtlama ve gecikmeler yaşanmış, Gatwick Havalimanı'nda bir süre kalkış yapılamamıştı.

Edinburgh ve Birmingham havalimanları başta olmak üzere ülkenin diğer noktalarındaki bazı uçuşlar da sorundan olumsuz etkilenmişti.

Arızanın ardından hava yolu şirketleri NATS yönetimini eleştirmiş, İngiliz hükümeti olayın nedeninin kapsamlı biçimde araştırılmasını istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'de 2 binden fazla uçuşu aksatan arızanın askeri uçak verisinden çıktığı iddia edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de 2 binden fazla uçuşu aksatan arızanın askeri uçak verisinden çıktığı iddia edildi - Son Dakika
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