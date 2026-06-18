İngiltere'de İşsizlik Oranı %4,9'a Düştü - Son Dakika
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İngiltere'de İşsizlik Oranı %4,9'a Düştü

18.06.2026 10:53
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Şubat-nisan döneminde İngiltere'de işsizlik %4,9'a geriledi; yıllık artış ise %0,3 oldu.

İngiltere'de işsizlik oranı şubat-nisan döneminde yüzde 4,9'a düştü.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), şubat-nisan dönemini kapsayan 3 aya ilişkin işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre işsizlik, söz konusu dönemde önceki 3 aylık döneme kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 5,2'den yüzde 4,9'a geriledi. İşsizlik yıllık bazda ise 0,3 puan arttı.

Şubat-nisan döneminde, çalışanların düzenli maaşlarındaki yıllık artış yüzde 3,4 ve ikramiyeler dahil ücretlerindeki artış yüzde 4,4 oldu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülke genelinde işsizliğin yatay seyir izlediğini ifade etti. Öte yandan maaşlı çalışan sayısının azalmaya devam ettiğini belirten McKeown, yeni işe alımların son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ve şirketlerin işe alım süreçleriyle ilgili temkinli davranmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de İşsizlik Oranı %4,9'a Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de İşsizlik Oranı %4,9'a Düştü - Son Dakika
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