İngiltere'de perakende satışlar şubatta değişiklik göstermeyerek yatay seyretti.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede perakende satışlar şubatta aylık bazda değişiklik göstermedi. Ocakta, perakende satışlar yüzde 3,6 artmıştı.
Kıyafet ve mağaza satışları şubatta artarken gıda ve akaryakıt satışlarındaki düşüş bu büyümeyi dengeledi.
Ülkede Aralık 2023-Şubat 2024 aylarını kapsayan üç aylık dönemdeki perakende satışlar ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 1 geriledi.
Son Dakika › Ekonomi › İngiltere'de Şubat Ayında Perakende Satışlar Yatay Seyretti - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa'da pamuk üreticilerine 1,6 milyar liralık mazot ve gübre desteği ödemesi yapacaklarını duyurdu. Yumaklı, ziyaret ettiği Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak, Bakanlık olarak çiftçinin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'nın su kaynaklarının korunması ve sulama tesislerinin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Honduras'ın Türkiye ile olan ticaretinin düşük olduğunu belirterek, bu rakamı artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Honduras Büyükelçisi Mauricio Bueso Chinchilla ise Türkiye ile inşaat, demir çelik ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, arıların erken çıkmasına ve yorulmasına, zirai ilaçlar da arıların zehirlenerek ölmesine neden oluyor. Arıcılar, bu durumu 'yalancı bahar' olarak adlandırıyor. Arılar, kış mevsiminde dinlenmeye çekilirken, zamansız gelen sıcaklıklar nedeniyle uçmaya başlıyor ve güç kaybederek ölüyor. Ayrıca tarla ve bahçelerde kullanılan bazı zirai ilaçlar da arı ölümlerine yol açıyor. Arıcılar, çiftçilerin ilaçlama yapmadan önce izin alması gerektiğini belirtiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesine 2 yıllığına verilen Çivril'deki 1970 dekar araziyle ilgili yaşanan tahsis sorunu çözüldü. PAÜ, arazide Ar-Ge çalışmalarına başlayacak ve projelerini köylülerin eliyle yürütecek. Arazinin tamamında Ar-Ge yapılması hedefleniyor.
Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Türkiye'nin zengin kaynaklarıyla birlikte halkın kendi kaynaklarını yüksek fiyatlar nedeniyle kullanma özgürlüğünü yaşayamadığını belirtti. Baltalık, hayvancılık ve tarım alanında üretim değerinin arttırılması ve tüketici kullanımının aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kırşehir'de jeotermal kaynakların pahalı kullanılmasının nedenlerini sorgulayan Baltalık, siyasetçilerin vatandaşa empoze etmeye çalıştığı konuların yerine gerçekçi projelerle toplumun sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.
İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor' toplantılarında orman ürünleri sektörünün sorunları ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversite öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri, Türkiye'deki orman ürünleri üretimi, ticareti ve yönetimi konularında görüşlerini paylaştı. Toplantıda, iklim değişikliği, karbon depolama, bal ormanları, ithalat sorunları ve eleman sıkıntısı gibi konular da ele alındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, 'Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.' ifadesini kullandı. Türkiye'nin yerel değerlerini korumaya, kayıt altına almaya ve dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini aktaran Kacır, 'Gaziantep topraklarında yetişen şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu.' değerlendirmesinde bulundu. Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: 'Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.'
Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve ulaşım ekipleri, köylerin bağlantı yollarında düzenleme çalışmaları yaparak daha iyi ulaşım imkanı sağlamayı hedefliyor. Yol bakım, onarım ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Bu yıl FAVÖK marjını yüzde 42 oranında hedefliyor, veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise yüzde 23 olarak bekliyoruz.
Bilim insanlarının Antarktika'daki buzullarda yaşanan değişimin ve buz tabakasındaki hareketlerin haritalandırılması için yaptığı çalışmalarla dünyanın geleceği için çözüm aranıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?