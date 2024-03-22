İngiltere'de Şubat Ayında Perakende Satışlar Yatay Seyretti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Şanlıurfa'da Pamuk Üreticilerine 1,6 Milyar Liralık Destek Ödemesi Yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa'da pamuk üreticilerine 1,6 milyar liralık mazot ve gübre desteği ödemesi yapacaklarını duyurdu. Yumaklı, ziyaret ettiği Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak, Bakanlık olarak çiftçinin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'nın su kaynaklarının korunması ve sulama tesislerinin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.