İngiltere'de TÜFE Temmuzda Yüzde 2,2 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de TÜFE Temmuzda Yüzde 2,2 Arttı

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda yüzde 2,2'ye yükselerek bu yıl ilk kez artış gösterdi. Elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış enflasyonda etkili oldu.

14.08.2024 09:57
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İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda yüzde 2,2'ye yükselerek bu yıl ilk kez artış gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayı tüketici fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, mayıs ve haziranda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,2 olarak ölçüldü. Böylece, TÜFE Aralık 2023'ten beri ilk kez artış göstermiş oldu.

Ekonomistlerin beklentisi ise yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 2,3 olacağı yönündeydi.

TÜFE'deki artışta elektrik ve gaz fiyatları belirleyici oldu.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık bazda yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 3,5 olmuştu.

İngiltere Merkez Bankasının para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise geçen ay yıllık bazda yüzde 5,2 olarak ölçüldü. Hizmet sektörü enflasyonu haziranda yüzde 5,7 olmuştu.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki sınırlı gerilemenin enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirterek, bunun otel maliyetlerindeki düşüşle kısmen dengelendiğini ifade etti.

Fitzner, öte yandan, fabrikalardan çıkan ürünlerin fiyatları yavaşlasa da ham madde maliyetlerinde bir yıldan fazla süredir ilk kez artış görüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'de TÜFE Temmuzda Yüzde 2,2 Arttı - Son Dakika

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