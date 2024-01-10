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İngiltere'deki 5 Nükleer Santrale 1,5 Milyar Avro Yatırım Yapılacak - Son Dakika
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İngiltere'deki 5 Nükleer Santrale 1,5 Milyar Avro Yatırım Yapılacak

Fransız nükleer enerji firması EDF, İngiltere'de işlettiği 5 nükleer santralin kullanım ömürlerini uzatmak için 1,5 milyar avro yatırım yapacak. İngiliz hükümetinin onayının ardından gerçekleştirilecek olan ömür uzatma çalışmalarıyla, İngiltere'nin nükleer güç kapasitesi artırılacak ve elektrik talebinin yüzde 15'i karşılanacak.

İngiltere\'deki 5 Nükleer Santrale 1,5 Milyar Avro Yatırım Yapılacak
10.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:20
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İngiltere'de 5 nükleer santralin kullanım ömürlerinin uzatılması için 1,5 milyar avro yatırım yapılacağı açıklandı.

Fransız basınındaki haberlere göre Fransız nükleer enerji firması EDF, 2026'ya kadar İngiltere'de işlettiği 5 nükleer santral için ömür uzatma çalışmaları yürütecek.

Bu kapsamda EDF tarafından isimleri Sizewell-B, Torness, Heysham 2, Heysham 1 ve Hartlepool olarak açıklanan nükleer santrallere 1,5 milyar avro yatırım yapılacak.

Ömür uzatma çalışmalarının İngiliz hükümetinin onayının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İngiltere'de 30 ila 40 yıl önce elektrik üretimine başlayan santrallerin bakım ve ömür uzatma çalışmalarına ihtiyacı bulunduğu belirtiliyor.

EDF, İngiliz nükleer enerji piyasasında sahip olduğu 8 santral ile tek oyuncu konumunda bulunuyor. Şirketin işlettiği santrallerin 3'ünün ise hizmetten çıkarılma süreci devam ediyor.

Dünya Nükleer Enerji Derneği'nin, Ekim 2023 verilerine göre, İngiltere'de toplam kurulu gücü 5,8 gigavata ulaşan nükleer enerji santralleri, ülkenin elektrik talebinin yüzde 15'ini karşılıyor.

İngiliz hükümeti, 2050'ye kadar nükleer güç kapasitesini 24 gigavata, nükleerin, toplam elektrik üretimindeki payını da yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyor.

İngiltere'nin 2023'te nükleer güç santrallerinden sağladığı elektrik üretimi 37,3 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşirken, üretim geçen yıl bir önceki yıla göre bazı santrallerin kapanmaları ve bakım çalışmaları nedeniyle yüzde 15 azalmıştı.

Kaynak: AA
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