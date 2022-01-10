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İngiltere'deki İşçi Partisi'nden enerji faturaları için acil destek fonu çağrısı - Son Dakika

İngiltere'deki İşçi Partisi'nden enerji faturaları için acil destek fonu çağrısı

10.01.2022 17:31
İngiltere'deki İşçi Partisi'nden enerji faturaları için acil destek fonu çağrısı

İngiltere'de muhalefette olan İşçi Partisi, ülkede artan enerji fiyatları karşısından hanehalkının desteklenmesi için Kuzey Denizi'nde faaliyette bulunan enerji şirketlerine ek vergi getirilmesi çağrısında bulundu.

İngiltere'de muhalefette olan İşçi Partisi, ülkede artan enerji fiyatları karşısından hanehalkının desteklenmesi için Kuzey Denizi'nde faaliyette bulunan enerji şirketlerine ek vergi getirilmesi çağrısında bulundu.

İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Denizi'nde faaliyette bulunan enerji şirketlerinin karlarından sadece bir kereye mahsus olmak üzere vergilendirilmesinin önerildiği, bu şekilde elde edilecek 600 milyon sterlin hacmindeki acil durum fonunun enerji faturalarını ödemekte zorlanan hanehalkının desteklenmesi için kullanılmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, dar gelirli ailelerin de doğal gaz ve elektrik faturalarında Katma Değer Vergisi'nden muaf tutulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşçi Partisi'nin Gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves, "Küresel bir gaz fiyatı krizi var. Ancak muhafazakarların 10 yıllık başarısız enerji politikaları, (bu politikaların uygulanmasındaki) dalgalanma ve gecikme, herkes tarafından hissedilen bir fiyat krizi yarattı." ifadelerini kullandı.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, en son Ekim 2021'de, tüketicilerin enerji fiyatlarındaki artışa karşı korunması için faturalarda uygulanan üst fiyat limitini hane başına yıllık 1.277 sterline yükseltmişti.

İngiltere'de geçen yılın ikinci yarısında artan enerji maliyetlerini faturalardaki üst fiyat limiti uygulaması nedeniyle müşterilerine yansıtmakta zorlanan 20'nin üzerinde küçük ve orta ölçekli enerji firması iflasını ilan etmişti.

İngiliz denetim kuruluşunun bu ay içerisinde faturalardaki üst fiyat limitini bir kez daha yükseltmesi bekleniyor.

İngiltere'de enerji sektörünü temsil eden çatı kuruluş Energy UK'nin tahminlerine göre, hanehalkının enerji faturaları nisan ayına kadar yüzde 50 seviyesinde artış kaydedebilir.

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İşçi Partisi, Kuzey Denizi, England, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'deki İşçi Partisi'nden enerji faturaları için acil destek fonu çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İngiltere'deki İşçi Partisi'nden enerji faturaları için acil destek fonu çağrısı - Son Dakika
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