İngiltere'den Rusya'ya 300 Yeni Yaptırım

İngiltere, enerji sektörü dahil Rusya'nın kritik gelirlerini hedef alarak yaklaşık 300 yeni yaptırım açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılında duyurulan yaptırımların, bu dönemde Rusya'ya karşı hazırlanan en büyük yaptırım paketi olduğu belirtildi.

Yaptırımlar kapsamında, Rusya'nın petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasını taşıyan ve dünyanın en büyük petrol boru hattı şirketleri arasında yer alan PJSC Transneft'in hedef alındığı aktarılan açıklamada, bugüne kadar uluslararası yaptırımların Rusya'yı 450 milyar dolardan fazla zarara uğrattığı kaydedildi.

Açıklamada, "gölge filo operatörü 2Rivers'ın" petrol ağındaki 175 şirketin ve 48 petrol tankerinin yaptırımlara tabi tutulduğu ifade edildi.

Aralarında Rus insansız hava araçları, parça ve teknoloji sağlayan uluslararası tedarikçiler de dahil 49 kuruluş ve kişinin yanı sıra Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz sektörünün hedef alındığı vurgulanan açıklamada, Rusya'nın sınır ötesi ödemelerini işleyen 9 bankanın da yaptırım paketine dahil edildiği belirtildi.

Böylece, İngiltere Rusya'ya yönelik farklı alanlarda yaklaşık 300 yeni yaptırımı içeren paketi onayladı.