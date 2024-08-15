İngiltere Ekonomisi Nisan-Haziran Döneminde Beklentilere Paralel Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İngiltere Ekonomisi Nisan-Haziran Döneminde Beklentilere Paralel Büyüdü

İngiltere ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,6 ile beklentilere paralel büyüme gösterdi. Hizmet sektörü büyürken, imalat ve inşaat sektörleri daraldı. Haziranda ise ekonomik aktivite yatay seyretti.

15.08.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,6 ile beklentilere paralel büyüme gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, ekonomi yılın ilk çeyreğindeki yüzde 0,7 büyümeyi ikinci çeyreğe de taşıdı.

İngiltere ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,6 büyüme kaydetti. Ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 büyüdü.

Hizmet sektörü yüzde 0,8 büyürken, imalat ve inşaat sektörleri yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi haziranda ise büyüme gösteremedi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısında görülen zayıf performansın ardından iki çeyrek dönemdir güçlü büyüme kaydettiğini belirterek, nisan-haziran dönemindeki büyümenin hizmet sektörü liderliğinde gerçekleştiğini aktardı.

Haziranda ise ekonomik aktivitenin yatay seyrettiğini dile getiren McKeown, sağlık, perakende ve toptan satışlardaki zayıf performansın bu durumda etkili olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Ekonomisi Nisan-Haziran Döneminde Beklentilere Paralel Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:27 Yunan hazımsızlığı Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
16:09 Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
15:16 Çin’de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi Çin'de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
15:00 Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi
14:57 UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Çekya farkı açıyor UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 10:46:13. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Ekonomisi Nisan-Haziran Döneminde Beklentilere Paralel Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement