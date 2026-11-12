İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte yapay zeka yatırımlarıyla yüzde 0,7 büyüdü

İngiltere ekonomisinde 2026'nın üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,7'lik büyümeyi yapay zeka yatırımları ve tüketici harcamaları desteklerken ekonomideki dirençli büyüme kış döneminde yavaşlayabilir.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile beklentilere paralel büyüdü. Bu oran, son 2,5 yılın en hızlı çeyreklik büyümesi olarak kayıtlara geçti.

Deutsche Bank'ın analizine göre, İngiltere ekonomisinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) yılın dokuz ayında yüzde 1,8 arttı. Yıllıklandırılmış büyüme hızının yüzde 2,5'in üzerine çıkması, ekonominin Kovid-19 salgını sonrası toparlanma dönemi dışında 2017'den bu yana en güçlü performanslarından birini sergilediğine işaret etti.

Ekonomik büyümenin önemli bileşenleri arasında tüketici harcamaları öne çıktı. Hane halkı tüketimi üçüncü çeyrekte yüzde 0,6 artarken yılın dokuz ayındaki toplam artış yüzde 1,6'ya ulaştı.

İşletme yatırımları da aynı dönemde yüzde 5,2 artarken kamu yatırımları, 2025'in son çeyreğindeki seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha yüksek seyretti.

Deutsche Bank'ın tahminine göre, yapay zekayla bağlantılı harcamalarda görülen artış, 2026 yılı GSYH büyümesine 0,3-0,4 puan katkı sağlayabilir.

Veri merkezlerine yönelik yatırımlar da ekonomik büyümeyi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. İngiltere'nin Avrupa'da veri merkezi yatırımları açısından öne çıkan ülkelerden biri olması, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki büyümeye katkıda bulundu.

ING'nin analizine göre ise bilişim teknolojileri ve yapay zeka yatırımlarını da kapsayan profesyonel hizmetler sektöründeki büyüme, yıllık bazda değerlendirildiğinde ülkedeki ekonomik faaliyet artışının yarısını oluşturdu.

Enerji faturalarında beklenen artış tüketici harcamalarında baskı oluşturabilir

Ancak Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası artan fiyatların, kış dönemine girerken tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturacağı düşünülüyor.

ING'ye göre, hane halkının enerji faturalarının ocak ayında yaklaşık yüzde 25 yükseleceğine kesin gözüyle bakılırken maliyetlerdeki bu artışın yeni yıla girerken hane halkı harcamalarını olumsuz yönde etkileyeceği tahmin ediliyor.

İngiltere ekonomisinde bu yıl görülen güçlü GSYH performansı, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarında giderek daha önemli bir rol oynuyor. ING analistleri, BoE'nin bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından şubatta yeni bir artışa gitmesini bekliyor.

Bu kapsamda faizin ekonomik faaliyetler üzerindeki kısıtlayıcı etkisinin gelecek dönemde daha fazla güçleneceği ve BoE'nin 2027'nin sonu veya 2028'in başında yeniden faiz indirimlerine dönebileceği tahmin ediliyor.

İngiltere merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Resolution Foundation'a göre, ekonomik büyümeye rağmen kişi başına düşen gelirdeki artış çok daha sınırlı kalırken kişi başına reel hane halkı harcanabilir geliri üçüncü çeyrekte yüzde 0,04 geriledi.

Resolution Foundation Kıdemli Ekonomisti Simon Pittaway, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı süregelen aksaklıklar göz önüne alındığında ekonomik performansın dikkat çekici olduğunu belirterek, "Ancak enflasyonun ve faiz oranlarının yaklaşık yüzde 5'e yükselmesinin beklendiği bir ortamda, ekonominin bu direnci önümüzdeki aylarda ciddi bir sınavdan geçecek." uyarısında bulundu.

Son ekonomik büyüme verilerini İngiltere'nin "ekonomik durgunlukla anılan ülke ününden kurtulmaya başlaması" nedeniyle iyi haber olarak nitelendiren Pittaway, "Daha az olumlu olan ise güçlü ekonomik büyümenin henüz yaşam standartlarında kayda değer iyileşmelere dönüşmemiş olması." ifadesini kullandı.

İngiltere'de son açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,5'e çıktı.

BoE, hızlanan enflasyon karşısında geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'e çıkarmış ve Ağustos 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına gitmişti.

BoE, yüksek seyreden enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyonun 2027'nin ikinci çeyreğinde yüzde 5'e kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bu seviye, BoE'nin yüzde 2'lik uzun vadeli enflasyon hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor.