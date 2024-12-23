İngiltere Ekonomisi Yatay Seyir İzledi - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Ekonomisi Yatay Seyir İzledi

Üçüncü çeyrekte ekonomi çeyreklik bazda yatay kalırken, yıl bazında %0,9'luk artış kaydedildi.

23.12.2024 11:19
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İngiltere'de ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yatay seyir izledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ilk büyüme tahmini yüzde 0,1'den aşağı yönlü revize edildi.

Ülke ekonomisi temmuz-eylül döneminde çeyreklik bazda yatay seyretti.

Hizmet sektörü bu dönemde büyüme göstermezken, inşaat sektöründeki yüzde 0,7'lik büyüme imalatta görülen yüzde 0,4'lük düşüşü dengeledi.

Öncü tahminler, kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 gerilediğini gösterdi.

Ekonomi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 0,9'luk artış kaydetti.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Finans, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Ekonomisi Yatay Seyir İzledi - Son Dakika

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