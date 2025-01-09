İngiltere Ekonomisinde Yavaşlama Uyarısı

Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşladığı uyarısında bulundu.

Breeden, Edinburgh Üniversitesi İşletme Okulu'nda yaptığı konuşmada, para politikası yapıcıları olarak ekonomiyi etkilediğini düşündükleri şokları ve bunların orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini analiz etmeleri gerektiğini söyledi.

İngiltere ekonomisinde son yıllarda tüketici talebinin düşündüklerinden daha dirençli olduğunu belirten Breeden, İngiltere'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da (GSYH) geçen yıl eylül ve ekimde yaşanan küçük düşüşlere atıfta bulundu.

Breeden, "Ancak şu an ekonomik faaliyetin zayıflamaya başladığına ilişkin bazı geçici kanıtlar var ama tekrar toparlanmasını bekliyoruz." dedi.

Son dönemdeki verilerin, para politikasındaki kısıtlayıcılığın geri çekilmesi gerektiğini desteklediğini dile getiren Breeden, şunları kaydetti:

"Para politikasındaki kısıtlayıcılığın zaman içinde kademeli olarak gevşetilmesini bekliyorum. İleriye dönük olarak baktığımızda, ekonomik faaliyetteki yavaşlamayı hangi şok kombinasyonunun açıkladığı ve işverenlerin daha yüksek istihdam maliyetlerine nasıl tepki vereceği, önemli sorular olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorulara verilecek yanıtlar, orta vadeli enflasyon görünümünü ve dolayısıyla para politikasındaki kısıtlayıcılığın kaldırılma hızını etkileyecektir."

BoE'nin politika faizi halihazırda yüzde 4,75 seviyesinde bulunuyor. Politika faizini hızla yükseltmesinin ardından yaklaşık bir yıl boyunca son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te tutan BoE, bunu Ağustos 2024 ve Kasım 2024'te 25'er baz puan indirmiş, Aralık 2024'teki toplantısında ise bu seviyede sabit bırakma kararı almıştı.