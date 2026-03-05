İngiltere İnşaat PMI 14. Ayda Düşüşte - Son Dakika
İngiltere İnşaat PMI 14. Ayda Düşüşte

05.03.2026 14:23
Şubat ayında inşaat sektörü PMI 44,5 puana düştü, yeni siparişler keskin şekilde azaldı.

İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta düşüş eğilimini 14'üncü aya taşıyarak 44,5 puan oldu.

S&P Global, İngiltere'nin şubat ayına ilişkin inşaat sektörü PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede konut faaliyetlerindeki hızlı düşüş inşaat sektörü üretimini olumsuz etkiledi.

İnşaat sektörü aktivitesi şubatta düşüş eğilimini 14'üncü aya taşıdı. Böylece, inşaat sektörü PMI 44,5 puanla büyüme bölgesi olan 50 puanın oldukça altında kaldı. İnşaat sektörü PMI ocakta 46,4 puan olmuştu.

Sektörde yeni siparişler de keskin şekilde azaldı.

Bu arada, PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

