İngiltere Karbon Yakalama İçin 21,7 Milyar Sterlin Ayırdı - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Karbon Yakalama İçin 21,7 Milyar Sterlin Ayırdı

İngiltere, karbon yakalama tesisleri için 25 yıl boyunca 21,7 milyar sterlinlik finansman sağladı.

04.10.2024 10:46
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İngiliz hükümeti, ülkenin ilk karbon yakalama tesisleri için 21,7 milyar sterlinlik finansman sağlayacağını açıkladı.

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin temiz enerji yatırımları ve istihdamı açısından yeni bir döneme girdiği ve karbon yakalama ve depolama teknolojilerinde öncü olmayı hedeflediği belirtildi.

Bu kapsamda ülkenin ilk karbon yakalama tesislerinin kurulması amacıyla gelecek 25 yılı kapsayan dönem için 21,7 milyar sterlinlik finansmanın onaylandığı kaydedilen açıklamada, ülkenin kuzey batı ve kuzey doğusunda bulunan sanayi bölgesinde iki karbon yakalama tesisinin inşa edileceği duyuruldu.

Açıklamada, bu tesislerde doğrudan 4 bin kişinin istihdamı sağlanacağı ve 50 bin istihdamın da dolaylı şekilde destekleneceği ifade edilerek, tesislerin yıllık 8,5 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunu önleyeceği aktarıldı.

Açıklamada konuya ilişkin ifadelerine yer verilen Başbakan Keir Starmer, "Geleceğin sanayisine yatırım yaparak sanayi kalbimizi yeniden ateşliyoruz. Son 14 yıl boyunca, iş dünyası işlevsiz bir hükümeti öngörmeye çalıştı. Bu durum bizi geri bıraktı ve ekonomik bir duraklama yaşattı. Bugünkü karar, bu çığır açıcı teknolojiye 25 yıllık finansman taahhüdüyle istihdam yaratma, büyümeyi canlandırma ve bu ülkeyi nihayet onarma konusunda yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Sterlin, Enerji, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Karbon Yakalama İçin 21,7 Milyar Sterlin Ayırdı - Son Dakika

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