İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi - Son Dakika
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İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi

14.10.2022 16:03

İngiltere'de geçtiğimiz ay göreve başlayan Başbakan Liz Truss, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden aldı. 38 gün görevde kalan Kwarteng, 1970'ten bu yana ülkede en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı oldu. İngiliz hükümeti tepkilere neden olan bir vergi planını duyurmuş, sert eleştirilerin ardından bu plan rafa kaldırılmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığı bildirildi. Kwarteng, Twitter'dan paylaştığı ve Liz Truss'a hitaben yazdığı mektubunda, görevinden alındığını doğruladı.

"İYİ DİLEKLERİMİ SUNUYORUM"

Maliye Bakanı olarak görev yapmanın bir onur olduğunu dile getiren Kwarteng, "Başarınız bu ülkenin başarısıdır ve size iyi dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı. Böylelikle, 38 gün görevde kalan Kwarteng, "İngiltere'de 1970'ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı" oldu. Kabinedeki görevine son verilen Kwarteng'in yerine kimin getirileceği henüz açıklanmadı.

TEPKİ ÇEKEN VERGİ PLANINDAN VAZGEÇİLMİŞTİ

23 Eylül'de Kwarteng tarafından açıklanan ve sonrasında geri çekilen vergi kesintileri önergesi, sterlinde büyük bir dalgalanmaya neden olarak ülkede çalkantıya neden oldu.

Kwarteng ve Başbakan Liz Truss, İngiltere ekonomisini büyümeye teşvik etmek için önlemlerin gerekli olduğunu belirtirken Bank Of England ve IMF bu paketin enflasyonu tetikleyeceği hakkında uyarmıştı. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

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Kaynak: AA

Liz Truss, England, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi - Son Dakika

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