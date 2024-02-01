İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Banka'nın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti.
Bailey, BoE'nin politika faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Andrew Bailey, Banka'nın, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşürüleceğinden ve bu seviyede sürdürülebilir şekilde kalacağından emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu söyledi.
BoE Başkanı Bailey, "Fiyat istikrarı sağlıklı ekonominin temelidir ve enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine çekmeliyiz, bunu da yapacağız." dedi.
"İşler doğru yolda ilerliyor"
Enflasyonda düşüşün son derece olumlu bir haber olduğunu, geçen yılki seviyelerine göre enflasyonun 2023 Aralık'ta yüzde 4 seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Bailey, "İşler doğru yolda ilerliyor." ifadesini kullandı.
İngiltere Merkez Bankasının olası faiz kararının, oluşacak verilere bağlı olacağının altını çizen Bailey, şöyle konuştu:
"Henüz faizleri indirebileceğimiz bir noktada değiliz. Asıl konu, para politikasını ne kadar süreyle kısıtlayıcı tutacağımız ancak Banka'nın bir sonraki adımının ne olacağı ve gelecek toplantıda ne karar alacağı konusunda spekülasyon yapmak istemiyoruz. Sıkı para politikası duruşumuzu gereğinden uzun da sürdürmeyeceğiz. Faizi indirmek için enflasyonun yüzde 2'ye geldiğini görmemize gerek yok ancak gidişatın o yönde olduğundan emin olmamız için daha fazla kanıta ihtiyacımız var. "
BoE, politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.
BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu toplantısında, üyelerin 6'ya 3 olmak üzere politika faizinin yüzde 5,25'te sabit kalması yönünde oy kullandığı belirtildi.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.
Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'ndan dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Son Dakika › Ekonomi › İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?