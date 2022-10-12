İngiltere'nin uzun vadeli tahvil faizi 14 yılın en yükseğinde

İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi artan jeopolitik riskler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle 2008'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

Dünya genelindeki enflasyon baskısı ve resesyon ikilemi varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

İngiltere'de dün dört günlük yükseliş eğilimini sonlandıran tahvil faizleri, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışın beklentileri aşması ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) daha önce açıkladığı gibi tahvil alım programını 14 Ekim'de sonlandıracağı haberleri sonrası yeniden yükselişe geçerek yüzde 4,64'le 14 yılın zirvesine çıktı.

İngiltere'nin 5 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,60 seviyesine çıkarken, kısa vadeli tahvillerde düşüş eğilimi dikkati çekiyor.

Ülkede 2 yıllık tahvil faizi bugün 17 baz puan düşüşle yüzde 4,29'dan 4,12'ye ve 1 yıllık tahvil faizi de 18 baz puan azalışla yüzde 3,88'den 3,7'ye kadar geriledi.

BoE'nin, dün günlük tahvil alım programını enflasyona endeksli tahvilleri de kapsayacak şekilde genişletmesinin ardından faizler gerilemişti.

Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi 2011'den beri gördüğü en yüksek seviyede

Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,43 ile 2011'den bu yana, İtalya'nın uzun vadeli gösterge tahvilinin faizi de yüzde 4,89 ile 2013'ten beri görülen zirvesine yakın seyrediyor.

Analistler, ABD'de açıklanan ÜFE verilerinin yanı sıra artan jeopolitik riskler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle tahvil piyasasında satış baskısının arttığını bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre İngiliz ekonomisi ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 küçülürken, sanayi üretimi ise aynı dönemde yüzde 1,8 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, bu akşam yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının da yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.