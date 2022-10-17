İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Hunt hükümetin mini bütçesinden geri adım attı

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin kamu borçlanmasını yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan mini bütçe düzenlemeleri kapsamındaki vergi indirimlerinden geri adım atıldığını bildirdi.

Hükümetin bütçe düzenlemelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Hunt, 23 Eylül'de görevden alınan eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng tarafından duyurulan bütçe düzenlemeleri kapsamındaki vergi indirimlerinin büyük kısmından vazgeçildiğini belirtti.

Hunt, "Herhangi bir hükümetin temel sorumluluğu, ekonomik istikrar için gerekli olanı yapmaktır." ifadesini kullandı.

Hunt, hükümetin tam kapsamlı Orta Vadeli Mali Programı'nın, bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisinin (OBR) ekonomi ve bütçe tahminlerini içeren çalışması ile 31 Ekim'de açıklanmasının planlandığını kaydetti.

Bakan Hunt ayrıca hanelerin enerji faturalarına yansıyacak fiyatların ise 2 yıl yerine sadece gelecek yıl nisana kadar sabit tutulacağını söyledi.

Hunt "Hükümet bugün mini bütçede daha fazla değişiklik yapmaya ve bunların ne olduğuna dair yararsız spekülasyonları azaltmaya karar verdi. Bunu iki hafta içinde gerçekleşecek orta vadeli mali planın öncesinde açıklamaya karar verdik." dedi.

Piyasa uzmanları Hunt'ın açıklamalarının olumlu olduğunu belirtirken, İngiliz sterlini açıklamaların ardından yüzde 1,8 yükselişle 1.1371 dolardan işlem gördü. Ülkenin 10 yıllık tahvil getirisi ise 22 Eylül'deki kapanış seviyesinin 46 baz puan üzerine çıktı.

İngiliz sterlini, geçen ay eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in kamu borç yükünü artıracak vergi indirimlerini açıklamasının ardından ABD doları karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran İngiltere Başbakanı Liz Truss ise geçen cuma kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış ve yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.