İngiltere Perakende Satışları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Perakende Satışları Düşüşte

Aralık 2024'te satışlar %0,3 düştü, beklentilerin altında kaldı. Gıda satışları en düşük seviyede.

17.01.2025 12:17
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İngiltere'de perakende satışlar Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,3 düşüş gösterirken, beklentilerin oldukça altında kaldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım 2024'e ilişkin daha önce yüzde 0,2 artış olarak açıklanan perakende satışları aşağı yönlü revize ederek yüzde 0,1 artışa çevirdi ve aralık ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 azaldı. Beklenti, perakende satışların yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. Süpermarket satışlarındaki düşüş, gıda dışı mağazalardaki satışla dengelense de ay genelinde satışlar yavaşlama gösterdi.

Perakende satışlar son çeyrekte ise önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 düştü.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, perakende satışların kasımdaki hafif artışın ardından aralıkta gerilediğini belirterek, "2013'ten beri en düşük seviyesini gören gıda satışları, bu düşüşte etkili oldu. Noel tatiline bağlı olarak giyim ve ev eşyalarındaki satışlar için daha iyi bir ay geçirildiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Perakende Satışları Düşüşte - Son Dakika

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