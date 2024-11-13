İnşaat Maliyet Endeksi Eylülde Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat Maliyet Endeksi Eylülde Artış Gösterdi

Eylülde inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,57, yıllık ise yüzde 38,93 arttı.

13.11.2024 10:47
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İnşaat maliyet endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,57, yıllık bazda yüzde 38,93 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,93 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,77, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 31,56, işçilik endeksi de yüzde 56,68 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 0,78, yıllık bazda yüzde 40,59 yükseliş gösterdi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,14, işçilik endeksi yüzde 0,09 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 33,98, işçilik endeksi de yüzde 55,69 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 0,11 azalırken, yıllık bazda 33,73 artış kaydetti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,38 gerilerken, işçilik endeksinde yüzde 0,5 yükseliş görüldü.

Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 24,5, işçilik endeksinde yüzde 60,32 artış kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İnşaat, Emlak, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Maliyet Endeksi Eylülde Artış Gösterdi - Son Dakika

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