İnşaat Maliyet Endeksi Mart Ayında Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat Maliyet Endeksi Mart Ayında Artış Gösterdi

İnşaat Maliyet Endeksi Mart Ayında Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,11, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 69,98 artış gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,54, işçilik endeksi yüzde 1,3 artarken, yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 55,17, işçilik endeksi yüzde 108,04 artış kaydetti. Bina inşaatı maliyet endeksi ise martta bir önceki aya göre yüzde 2,14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,44 yükseldi. Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,15 arttı.

10.05.2024 10:17
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İnşaat maliyet endeksi, martta aylık bazda yüzde 2,11, yıllık bazda yüzde 69,98 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,98 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,54, işçilik endeksi yüzde 1,3 arttı.

Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 55,17, işçilik endeksi yüzde 108,04 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,14, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,44 yükseldi. Martta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Mart 2023'e göre malzeme endeksi yüzde 52,77, işçilik endeksi yüzde 107,45 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75,15 yükseldi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,25 artarken işçilik endeksi yüzde 1,54 yükseliş kaydetti. Malzeme endeksinde yıllık bazda yüzde 62,93, işçilik endeksinde de yüzde 110,27 artış görüldü.

Kaynak: AA

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