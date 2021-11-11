İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 39,54 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,54 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,41 arttı; işçilik endeksi yüzde 0,18 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,44, işçilik endeksi yüzde 22,25 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 40,17, aylık yüzde 0,19 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,17 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,37 arttı; işçilik endeksi yüzde 0,27 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,58, işçilik endeksi yüzde 22,27 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 37,41, aylık yüzde 0,45 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,41 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,55, işçilik endeksi yüzde 0,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 43,72, işçilik endeksi yüzde 22,17 arttı. - İSTANBUL