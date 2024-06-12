İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 71,80 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 71,80 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,12 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre ise bu endeks yüzde 71,80 arttı. Malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi ise yüzde 0,99 artış kaydetti. Bina inşaatı maliyet endeksi ise yıllık yüzde 70,50 artış gösterdi. Bina dışı yapılar için ise bu artış yüzde 76,18 olarak gerçekleşti.

12.06.2024 10:20
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 71,80, aylık yüzde 2,12 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 70,50, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 76,18 artış gösterdi.

TÜİK, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71,80 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,21, işçilik endeksi yüzde 109,73 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 70,50 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,77, işçilik endeksi yüzde 0,99 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 55,12, işçilik endeksi yüzde 109,13 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyetindeki artış daha yüksek

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,52, işçilik endeksi yüzde 1,01 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,94, işçilik endeksi yüzde 111,96 arttı.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 71,80 Arttı - Son Dakika

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