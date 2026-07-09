İnşaat Maliyet Endeksi Yükseliyor - Son Dakika
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İnşaat Maliyet Endeksi Yükseliyor

09.07.2026 10:28
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TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi Mayıs'ta yıllık %29,84 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,84 artarken, söz konusu dönemde yıllık bazda malzeme endeksinde yüzde 28,62 artış kaydedildi.

TÜİK, 2026 yılı mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre inşaat maliyet endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,84 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 1,77, işçilik endeksinde ise yüzde 2,04 artış gerçekleşti. Yıllık bazda incelendiğinde ise bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,62 artarken, işçilik endeksindeki artış yüzde 32 olarak kayıtlara geçti.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK 1,96 ARTTI

İnşaat faaliyetlerine göre ayrılan endekslerde ise, bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,96 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,56 artış kaydedildi. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 2,08 artış olurken, işçilik endeksi de yüzde 1,75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,93 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,34 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜKSELDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, bir önceki aya göre yüzde 1,60 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,06 artış kaydedildi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,85 ve işçilik endeksi yüzde 3,08 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi de yüzde 33,91 artarken, işçilik endeksinde yüzde 34,34 artış oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İnşaat, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Maliyet Endeksi Yükseliyor - Son Dakika

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