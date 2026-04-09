İnşaat Maliyetleri Artış Gösterdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnşaat Maliyetleri Artış Gösterdi

İnşaat Maliyetleri Artış Gösterdi
09.04.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, inşaat maliyetinin Şubat 2026'da yıllık %25,72, aylık %1,51 arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin şubat ayında yıllık yüzde 25,72; aylık yüzde 1,51 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,33, işçilik endeksi yüzde 0,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,73, işçilik endeksi de yüzde 29,12 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,89, işçilik endeksi yüzde 28,74 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,11, işçilik endeksi yüzde 1,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,24, işçilik endeksi yüzde 30,46 arttı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Maliyetleri Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:00:40. #.0.5#
SON DAKİKA: İnşaat Maliyetleri Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.